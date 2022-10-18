Зима постепенно вступает в свои права

Небольшой, местами умеренный снег на юге, ночью в центральных районах местами на востоке, днем на северо-западе. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснении, на севере -11-16°, в Оймяконье -21-26°. Днем температура воздуха 0,-5°, на юго-западе +1+6°, на севере, северо-востоке -6-11°.

В Якутске ночью, утром небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с., температура днем-1-3°

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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