Зиму нынче не стали провожать, вот она и решила остаться

Зима не хочет уходить — пурга метет и снег кружит!

Снегопады и сильный ветер прогнозируют на большей части республики во вторник

В Якутске во вторник небольшой снег, ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с

Снег и порывистый ветер прогнозируют синоптики 4 апреля в большинстве районов республики, сообщает ЯУГМС.

В Усть-Майском, Амгинском, Чурапчинском, Томпонском, ночью в Алданском и Нерюнгринском районах местами сильный снег, ветер порывистый до 9-14 м/с.

В Алданском, Нерюнгринском районах, на побережье Анабарского и Булунского районов, днём на юге Мирнинского, в Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском и Жиганском районах порывы ветра до 15-18 м/с, в Оленёкском, на севере Мирнинского в течение суток порывы до 18-23 м/с, местами метели.

Температура воздуха ночью -10…-15 градусов, на северо-западе и севере -17…-22, на северо-востоке -23…-28, на Колыме -30…-35. Днём -3…-8 градусов, на западе -3…+2, на севере -10…-15, на северо-западе -15…-20.

В Якутске во вторник небольшой снег, ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12…-14 градусов, днём -4…-6.