28.09.2022
08:08
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Погода
Зима «наступает» якутянам на пятки…
На юге, юго-востоке, северо-востоке ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер умеренный, на юге порывистый до 9-14 м/с, на побережье Арктики местами порывы северо-восточного ветра до 15-17 м/с.
Температура воздуха потеплеет до +1+6°, на севере, северо-западе и побережье Арктики -4+1°.
В городе Якутске без существенных осадков, ветер западный 4-9 м/с. Температура днем +2+4°.
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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