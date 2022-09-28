Зима «наступает» якутянам на пятки…

На юге, юго-востоке, северо-востоке ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер умеренный, на юге порывистый до 9-14 м/с, на побережье Арктики местами порывы северо-восточного ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха потеплеет до +1+6°, на севере, северо-западе и побережье Арктики -4+1°. В городе Якутске без существенных осадков, ветер западный 4-9 м/с. Температура днем +2+4°.

Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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