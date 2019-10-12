Фотофакт: Зима начинается, Тускул купается

В Якутии начинается зима, лег снег. А известный радиожурналист, народный предсказатель погоды ТУСКУЛ, ныне глава родного Хаяхсытского наслега Чурапчинского улуса Тарас Лукич ТАРАСОВ, по своему обыкновению продолжает купаться и растираться снегом. С друзьями.

Фото: Ватсап. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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