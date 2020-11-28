«Зима начинается с Якутии»: все самое интересное – впереди!



Зимние конкурсы, новогодние мастер-классы, проводимые Управлением культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» создают атмосферу предпраздничного настроения. Напоминаем, в связи распространением коронавирусной инфекции, фестиваль в этом году проходит в дистанционном формате.

Как рассказали в Управлении культуры, все запланированные мероприятия идут полным ходом. Особое внимание обращено к конкурсу ледовых, снежных скульптур «Бриллианты Якутии» в Ледовом парке на 202 микрорайоне г. Якутска.

Большой интерес участников и зрителей вызывают фотоконкурсы «Тойон Балык» — состязание на самую большую рыбу, и «Строганина – 2020» — на лучшее оформление блюда из строганины. Конкурс проводится в Инстаграме до 29 ноября.

С 27 ноября открылась виртуальная выставка «Серебряная чешуя», в которой можно любоваться зимними картинами и именитых, и молодых художников. В рамках выставки представлен уникальный видеоролик, рассказывающий все о подледной рыбалке в Якутии. Авторы видеоролика не только расскажут о самом процессе рыбалки, но и расскажут много интересного, познавательного, поделятся с секретами улова.

Также в виртуальной выставке можно увидеть работы мастеров прикладного искусства с использованием костей, чешуи рыб. Выставку можно посетить до 30 ноября.

Завтра, 28 ноября на платформе ZOOM в 10.00 ч. пройдут спортивные состязания по северному многоборью «Игры народов Севера». На состязании примут участие 6 спортсменов из Верхневилюйского, Анабарского, Чурапчинского и других улусов. Они будут соревноваться по метанию арканов, прыжкам через нарты, прыжкам с места в длину. В этот же день определиться победитель «Игр народов Севера».

Каждый день, начиная с 14.00 часов, дистанционно проводятся мастер-классы по плетению макраме, шитье из кожи и меха, росписи по стеклянной посуде, различных поделок, стильной сервировке новогоднего стола и многое другое.

Ждем всех на Instagram аккаунте Управления культуры и духовного развития @upravlenie_cultury_yakutsk https://www.instagram.com/upravlenie_cultury_yakutsk/, а также @osnt_yakutsk.

В преддверии Нового года горожан, жителей Якутии ждет мир творчества и вдохновения в фотоконкурсах авторских новогодних открыток, игрушек, фотографий, рисунков, различных мастер-классах и других мероприятиях фестиваля «Зима начинается с Якутии». С программой фестиваля можно ознакомиться на сайтах якутск.рф и cultura14.ru.

