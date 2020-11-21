Зима идёт, зиме – дорогу!

«Безопасную и качественную, — подчеркнул глава г. Алдан Александр Бугай, на прошедшем совещании в администрации города с присутствием исполнительного директора ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егора Фролова.

Стороны провели сравнительный анализ официальных данных гидрометеорологического центра, подтверждающих высоту снежного покрова по городу Алдан, с первой декады октября по первую декаду ноября 2020г. Сравнение шло с аналогичными периодами 2018 и 2019 г.г. В нынешнем году высота снега составила 97см., что на 19 см. выше аналогичного периода 2019 года и на 59 см. выше 2018 го.

Стороны обсудили ход исполнения обязательств по муниципальному контракту на зимнее содержание дорог МО «Город Алдан» с необходимостью усиления контроля со стороны заинтересованных лиц и общественности.

Была затронута и злободневная тема уборки снега со стороны нерадивых предпринимателей, которые перемещают снег с территорий своих магазинов на городские дороги. Доказательства, подтверждающие данные факты, будут направляться в административную комиссию и органы ГИБДД Алданского района для привлечения лиц к установленной законом ответственности.



