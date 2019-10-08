08.10.2019
09:11
94
Погода
Зима близко
Сегодня в Якутске пройдет небольшой снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха ночью -3-5, днем +2+4°.
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 9-10 октября.
На большей части небольшой, местами умеренный снег, на юго-востоке мокрый снег, в Колымо-Индигирских районах, 10 октября на северо-западе преимущественно без осадков. Ветер умеренный, на побережье местами порывы до 18 м/с, поземки. Температура воздуха ночью -2-7, при прояснении -8-13, на северо-востоке -18-23, днем 0,-5, на севере -3-8, в центральных районах, на юго-востоке -3-8 °.
Фото: http://ykuthydromet.ru/
Источник: http://ykuthydromet.ru/
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