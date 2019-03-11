Жуткое убийство в Якутии

Прокурор Томпонского района совместно со старшим прокурором уголовно-судебного отдела прокуратуры республики в суде присяжных заседателей поддержали государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)

В судебном заседании установлено, что подсудимый в марте 2018 года находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате возникшего конфликта, используя молоток в качестве оружия, нанес им потерпевшей удары в голову, в область шейного отдела позвоночника, а также нанес ей множественные удары ногами в область головы, грудной клетки, шеи и других частей тела, причинив потерпевшей многочисленные телесные повреждения. В результате тупой травмы шеи, сопровождавшейся оскольчатыми переломами задних дуг и остистых отростков четырех шейных позвонков, осложнившихся ушибом и отеком спинного мозга и мозговых оболочек, потерпевшая скончалась.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 л. 6 м. лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.