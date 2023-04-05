Жуткое убийство в Якутске с расчлененкой

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению двух мужчин 31 года и 24 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Кроме того, один из них ответит в суде за кражу с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2022 года в арендуемой квартире между обвиняемыми и их 26-летним знакомым во время распития спиртных напитков возник конфликт, переросший в драку.

Конфликт себя не исчерпал, и обвиняемые совершили убийство мужчины путем нанесения ему множественных ударов ножом, после чего расчленили тело и вынесли его части в пакетах к мусорным бакам, где их обнаружил работник управляющей компании.

Сотрудниками отдела по раскрытию преступлений против личности МУ МВД России «Якутское» личности подозреваемых были установлены в кратчайшие сроки. Как выяснилось позже, после убийства один из мужчин взял с собой сотовый телефон потерпевшего.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

С утвержденным первым заместителем прокурора республики обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.