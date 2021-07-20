Жуткое ДТП в Якутске

За минувшие сутки на территории г.Якутска и его пригородов зарегистрированы два ДТП с двумя пострадавшими, один из них ребенок.

19 июля около 7 часов утра 24-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Калдина», возле дома № 81/1 по ул. 50 лет Советской Армии, выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Тойота Гая» под управлением 45-летнего водителя, причинив механические повреждения.

В результате происшествия водитель автомобиля «Тойота Калдина» получил ушиб грудной клетки, назначено амбулаторное лечение.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

Около 20 часов вечера в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о наезде на ребенка.

Предварительно установлено, что 26-летняя автомобилистка, управляя автомашиной «Хонда Фит» во дворовой территории дома № 28 по ул. Короленко, совершила наезд на велосипедиста — мальчика 11 лет.

В результате наезда несовершеннолетний получил ушибы обеих локтевых суставов, назначено амбулаторное лечение.

Со слов женщины следует, что мальчик резко выехал на велосипеде из-за стоящих машин, когда она следовала по дворовой территории, не успела притормозить.

А ребенок поясняет, что когда во дворе дома с друзьями катались на велосипедах, быстро приехала машина и сбила заднее колесо велосипеда. Из-за удара мальчик ударился в дверь автомобиля.

По двум фактам ДТП проводится проверка.