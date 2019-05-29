Жуткое ДТП в Якутске: четверо пострадавших

В Якутске по вине пьяного водителя пострадали пассажиры общественного транспорта.

29 мая около 8 часов утра 36-летний водитель автомобиля «Тойота Виста», следуя по Маганскому тракту, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом «ПАЗ 320538-70».

По предварительным данным в результате ДТП пострадали четыре человека: водитель иномарки и три пассажира общественного транспорта.

Проведенное медицинское освидетельствование установило, что водитель «Тойоты» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Подробные обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка.