Жуткое ДТП в Якутии

25 июня в 10:20 в дежурную часть ОМВД России по Алданскому району поступило сообщение о том, что в 6 км. от г. Алдан произошло столкновение трех транспортных средств.

По предварительным данные установлено, что водитель автомобиля «Тойота Пассо», следуя со стороны п. Нижний Куранах, при осуществлении обгона не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с микрогрузовиком, следовавшим во встречном направлении. Водитель автомашины «Тойота Карина», которая двигалась за «Тойота Пассо», не успев остановиться, врезалась в микрогрузовик.

В результате столкновения различные травмы получили пять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Детей среди них нет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работает следственно – оперативная группа.

Обгон – это очень сложный и опасный маневр. Последствия неправильно выполненного обгона могут сказаться на водителе двояко: с одной стороны, в виде значительного административного взыскания; с другой, — в форме ДТП, связанного, как правило, с жестким лобовым столкновением.

Перед началом обгона водитель обязан убедиться в 4-х составляющих безопасности предполагаемого маневра: полоса, на которую он выезжает для обгона, должна быть свободной на достаточном (безопасном) расстоянии; водитель обгоняемого транспортного средства не предпринимает никаких действий, связанных с планируемым выездом из занимаемой полосы; водитель транспортного средства, двигающегося сзади, сам не приступил к выполнению маневра, связанного с обгоном; есть твердая убежденность в благополучном возвращении на занимаемую полосу после завершения обгона.