Жуткое ДТП в Якутии

7 июня около 16 часов дня в ДЧ ОМВД России по Вилюйскому району поступило сообщение о том, что на 609-м километре федеральной автодороги «Вилюй» произошло ДТП, имеется пострадавший.

Незамедлительно прибыв на место аварии сотрудниками Госавтоинспекции Вилюйского района предварительно установлено, что 7 июня около 15 часов 30 минут 50-летний водитель управляя грузовым автомобилем «Урал», двигаясь по маршруту со стороны п.Кысыл-Сыр Вилюйского района в сторону с. Тамалакан Верхневилюйского района на 608км.+660м. федеральной автодороги «Вилюй», совершил нарушив правила остановки транспортного средства на проезжей части, повлекшее тем самым, столкновение сзади едущей с автомашиной «Ниссан АД» под управлением 28-летнего водителя, движущемуся со стороны г.Вилюйск.

В результате происшествия водитель «Ниссан АД» получил перелом таза и вывих бедренной кости, был доставлен и госпитализирован в хирургическое отделение больницы г.Вилюйск с травматическим шоком. Пострадавшего врачи планируют в ближайшее время направить санрейсом в г.Якутск.

В ходе проверки установлено, что водитель большегруза имеет водительское удостоверение по категории «В,В1,С,С1,М», имеет 17 лет стажа вождения. По линии ГИБДД в течении года к административной ответственности не привлекался, произведено освидетельствование на состояние опьянения, результат анализа показал 0,00 мг/л, состояние алкогольного опьянения не установлено. В момент ДТП находился один, в результате ДТП не пострадал.

Водитель «Ниссан АД» имеет водительское удостоверение по категории «В, В1, М», имеет 7 лет стажа вождения. В течении года привлекался 3 раза к административной ответственности по линии ГИБДД. В момент автоаварии ехал один, был пристегнут ремнем безопасности.

Со слов пострадавшего водителя следует, что впереди едущий большегруз резко остановился и встал на проезжей части дороги, в результате произошло дорожно-транспортное происшествие.

А водитель автомобиля «Урал» поясняет тем, что остановился на проезжей части, чтобы переключить скоростное управление.

Местом ДТП является участок федеральной автомобильной дороги «Вилюй» общего пользования IV категории, расположенный вне населенного пункта. Ширина проезжей части составляет 7 м. 40 см, количество полос для движения – 2, асфальтобетонное покрытие, дорога прямая с поворотом. Состояние погоды ясное светлое время суток, проезжая часть сухая, факторы, влияющие на режим движения отсутствуют.

Все причины и обстоятельства ДТП выяснит проверка.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям транспортных средств, что согласно главы 12 Правил дорожного движения РФ: остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии – на проезжей части у ее края. Главное, вы должны понимать, что ваш автомобиль не должен никому мешать. Поэтому для остановки нужно выбирать место, максимально удаленное от проезжей части, а если это невозможно — хорошо видное и попутным, и встречным водителям.

Если получается дотянуть и ситуация аварийная, то необходимо остановиться за линией, обозначающей край проезжей части (белой полосой), включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки не менее чем за 30 метров (около 40 шагов) до своей машины. Очень хорошо, если получится остановиться на так называемом «островке безопасности» — части дороги, не предназначенной для движения. Ни в коем случае нельзя останавливаться на разгонных полосах. Останавливайтесь плавно, с места остановки уезжайте максимально быстро. Причина все та же – высокая скорость движения на дороге, на трассе.

Согласно части 4 статьи 12.19 КоАП РФ водителю за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

Будьте внимательны и аккуратны на дорогах! Соблюдайте ПДД!