Жуткое ДТП в Ленске



25 октября в 05:30 в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району поступило сообщение о том, что в г. Ленске на ул. Победы произошло ДТП.В ходе проверки информации предварительно установлено, что 21-летний молодой человек, управляя автомашиной «Тойота Ланд Крузер», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на опору теплосети. В момент аварии в салоне джипа помимо водителя находились два пассажира, один из которых- 26-летний молодой человек, сидевший на переднем сидении, получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Водитель и второй пассажир в настоящее время находятся в реанимации. Автомобилист получил водительское удостоверение 4 года тому назад, транспорт принадлежит его отцу. Для выяснения всех причин и обстоятельств смертельного ДТП материалы переданы в следственные органы.

Безопасная скорость — это такая скорость, при которой, увидев препятствие или опасность (поэтому так важен фактор видимости), водитель успеет принять все необходимые меры для остановки или успешного маневра.Необходимо умение прогнозировать развитие всех ситуаций, могущих возникнуть на дороге, и благодаря этому полностью избегать создания или попадания в неприятные и опасные ситуации. Чем ниже скорость, тем больше у водителя времени на принятие решения и мер. Тем выше безопасность.

