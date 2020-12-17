Жуткое ДТП произошло в Якутии

16 декабря в 13:50 в с. Сунтар 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Аллион», следуя по переулку Бориса Игнатьева, совершила наезд на 33-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном для этого месте. Пешеходный переход находился в зоне видимости от места ДТП.

В результате дорожного происшествия пешеход с сотрясением головного мозга и закрытым переломом височно — теменной области головы была госпитализирована в местную больницу.

Выяснилось, что пострадавшая в момент наезда, переходила дорогу не оглянувшись по сторонам. Кроме того, она шла в наушниках и слушала музыку, что, вероятнее всего, стало сопутствующей причиной автоаварии.

Освидетельствование показало, что обе женщины были трезвы. Стаж вождения автомобилистки составляет три года.

В отношении нарушительницы сотрудниками ГИБДД был составлен административный материал за переход дороги в неустановленном месте.

Всего за 11 месяцев текущего года на дорогах республики с участием пешеходов зарегистрировано 149 дорожно – транспортных происшествий, в результате которых погибли 145 человек и 141 получил травмы различной степени тяжести. Из них по вине пешеходов произошло 48 аварий, в которых 9 человек погибли и травмировался 41.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам переходить проезжую часть только в установленных для этого местах – по пешеходным переходам, предварительно убедившись в своей безопасности. В условиях ограниченной видимости световозвращающие элементы помогут обозначить человека на дороге, повысив его безопасность.