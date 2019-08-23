23.08.2019
09:42
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Происшествия
Жуткий случай в Вилюйском районе
Медведь задрал лошадь и жеребенка в Вилюйском районе, передает телеканал «Якутия 24».
По словам главы поселка Андреевское Валерия ВАСИЛЬЕВА, случай произошел в семи километрах от Верхневилюйска, в местности Сыырдаах.
По просьбе хозяев лошадей, охотники будут ставить капканы. Глава поселка также отметил, что лицензия на добычу дикого зверя есть.
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