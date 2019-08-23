Жуткий случай в Вилюйском районе

Медведь задрал лошадь и жеребенка в Вилюйском районе, передает телеканал «Якутия 24». По словам главы поселка Андреевское Валерия ВАСИЛЬЕВА, случай произошел в семи километрах от Верхневилюйска, в местности Сыырдаах. По просьбе хозяев лошадей, охотники будут ставить капканы. Глава поселка также отметил, что лицензия на добычу дикого зверя есть.

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх