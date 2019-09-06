Жуткие фото аварий в Якутске

За прошедшие сутки в Якутске произошло 2 наезда на пешеходов и 1 столкновение.

05 сентября около 09:23 водитель 1985 г.р., управляя автомашиной «Тойота Дюна», следуя по ул. Октябрьская, на перекрестке ул. Октябрьская и Горького, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество пешеходу 1999 г.р., которая переходила проезжую часть ул. Горького по регулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершил на нее наезд. Прибывшая бригада скорой помощи осмотрев девушку доставили в медучреждение, где ей после осмотра врача поставили DS: ушиб мягких тканей таза, назначено амбулаторное лечение.

05 сентября около 11:07 водитель 1994 г.р., управляя автомашиной «Hino 300», следуя по Покровскому тракту в сторону ул. Дежнева на круговом пересечении Покровского тракта с ул. Чернышевского. не выдержав безопасную дистанцию движения совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «Тойота Ноах», причинив поломки, за рулем которого находилась женщина 1979 г.р.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрев водителя «Тойота Ноах», доставила в медучреждение, где ей поставили DS: ЗЧМТ,СГМ, ушиб, растяжение ШОП, ушиб мягких тканей грудной клетки, назначено амбулаторное лечение. Также с места ДТП в медучреждение доставили пассажирку 1983 г.р. а/м «Тойота Ноах», которая в момент ДТП находилась на переднем левом пассажирском сиденье пристегнутым ремнем безопасности, где ей поставили DS: беременность 19-20 недель, угроза позднего выкидыша, назначено амбулаторное лечение.

05 сентября около 22:23 водитель 1971 г.р., управляя автомашиной «Тойота Сурф», следуя по ул. Лермонтова, в сторону Вилюйского переулка на регулируемом перекрестке ул. Лермонтова и Октябрьская, совершил наезд на пешехода 1967 г.р., который вышел на проезжую часть дороги ул. Лермонтова в неустановленном месте. Прибывшая бригада скорой помощи осмотрев пешехода доставила в медучреждение, где его госпитализировали с открытым перелом правой голени, линейный перелом лобной кости.

Госавтоинспекция призывает всех водителей, приближаясь к пешеходному переходу, к остановке общественного транспорта, детским учреждениям, развлекательным комплексам или местам массового скопления людей, не забывать сбавлять скорость. В свою очередь и пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе дороги даже на пешеходном переходе и на разрешающий сигнал светофора.