Жуткие аварии в Якутии

В 9 часов 44 минут в дежурную часть Госавтоинспекции г.Якутска поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства на Покровском тракте в районе 10 км.

Предварительно установлено, что автоледи 1985 г.р. управляя автомашиной «Тойота Калдина» следуя по Покровскому тракту 10 км. в сторону г. Якутска, не выдержала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила съезд на правую сторону проезжей части с последующим опрокидыванием.

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В результате ДТП пострадали три человека: автоледи получила ушиб мягких тканей шейно-грудного отдела позвоночника, назначено амбулаторное лечение, пассажир 1987 г.р., ушиблено-рваная рана левой теменной области, назначено амбулаторное лечение, в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье пристегнутым ремнем безопасности, и 7-летний пассажир- мальчик, который в момент автоаварии находился на заднем правом пассажирском сиденье пристегнутым детским удерживающим устройством. Благодаря родителям, которые побеспокоились о безопасности ребенка, мальчик получил лишь ушиб 1-го пальца левой руки, в амбулаторном лечении не нуждается.

Следующее ДТП с участием ребенка произошло около часу дня на автобусной остановке «СОШ № 19» в мкр. Птицефабрика.

Предварительно установлено, что 10 октября около 1 часа дня водитель 1980г.р., управляя маршрутным автобусов «ПАЗ-32054» в мкр. Птицефабрика, возле дома №14 на автобусной остановке СОШ № 19 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода девочку 10 лет, которая в момент начала движения транспортного средства поскользнулась и упала под правое заднее колесо.

С места происшествия пострадавшая девочка была доставлена в медучреждение с ушибами мягких тканей левой голени, назначены амбулаторное лечение.

В ходе проведения проверки инспекторами ГИБДД установлено, что водитель маршрутного автобуса наехал на ребенка тронувшись с места.

Проведенное медосвидетельствование не выявило состояние опьянения у обоих водителей — участников автоаварий, трезвые. По фактам ДТП ведутся административные расследования.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям, что согласно пункта 22.9 ПДД РФ, а именно – перевозка детей в возрасте младше 7 лет в автомобиле, где предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в автомобилях, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка». Такие устройства не только снижают риск получение травм у маленьких пассажиров при резком торможении или дорожно-транспортном происшествии, но и делают поездку комфортной, а, главное безопасной. При этом важно не только правильно подобрать автокресло малышу с учетом его роста и веса, но и правильно прикрепить детское удерживающее устройство.

Также не стоит забывать о правилах проезда пешеходных переходов. Водители обязаны снизить скорость, а при необходимости остановиться, чтобы пропустить пешеходов, которые находятся на проезжей части. При этом надо учитывать состояние погоды (гололед на проезжей части, условия недостаточной видимости, темное время суток), особенности транспортного средства, опыт вождения автомобилем. Если пешеходы находятся на тротуаре возле пешеходного перехода, водители должны с особым вниманием проезжать этот переход, а если пешеход вступил на него — обязаны остановиться и уступить ему дорогу.