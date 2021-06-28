Жуткие аварии в Якутии

В Сунтарском районе за прошедшие выходные зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими

26 июня около 18 часов вечера на 895-м километре федеральной автодороги «Вилюй» 49-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki Aerio, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание управляемого им транспортного средства на проезжей части дороги.

В результате происшествия водитель, две пассажирки: 49-летняя женщина и 12-летняя девочка обратились в больницу села Шея. Водителю назначено амбулаторное лечение, женщине и ребенку оказана разовая медицинская помощь. У девочки диагностирован ушиб левого плечевого сустава.

В ходе проверки установлено, что водитель имеет общий стаж вождения 9 лет, имеет водительское удостоверение по категории «В,С». Результат освидетельствования на состояние опьянение отрицательный, был трезв.

В момент ДТП в салоне автомобиля находились помимо водителя 3 пассажира, в том числе несовершеннолетняя, которая находилась на заднем левом пассажирском сиденье. Женщина находилась на переднем левом пассажирском сиденье.

Третий пассажир – 75-летний пожилой человек находился на заднем правом пассажирском сиденье, в результате ДТП не пострадал. Все были пристегнуты ремнями безопасности.

Согласно п.10.1 ПДД РФ “Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояния транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости и вплоть до остановки транспортного средства”.

Второе ДТП с пострадавшим в Сунтарском районе произошло 27 июня около 14:00 48-летний мужчина после проверки сенокосного угодья (местность находится 6 км. от села Шея) вышел на федеральную автодорогу «Вилюй» и остановив попутный мотоцикл без коляски поехал в сторону г.Якутска со стороны г. Мирный.

Со слов мужчины следует, что на 871-м километре ФАД «Вилюй» не удержавшись выпал с мотоцикла, в момент ДТП находился без мотошлема на заднем сиденье мотоцикла. И как он поясняет: после происшествия водитель мотоцикла, остановив попутный транспорт, отправил мужчину в село Шея и покинул место происшествия.

В результате ДТП пассажир мотоцикла от медучреждения села Шея направлен и госпитализирован в хирургическое отделение Сунтарской ЦРБ с травмой головы.

Сотрудниками ГИБДД проводится проверка по двум фактам ДТП с пострадавшими.

Госавтоинспекция напоминает, что оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, влечет лишение права управления на срок от 1 до 1,5 лет или арест до 15 суток по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. Штраф за оставление места ДТП законом не предусмотрен. Если в результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью или смерть другим участникам движения. то виновник, скрывшийся с места происшествия, будет привлечени к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы до 15 лет (в зависимости от тяжести последствий). Не стоит забывать, что в любом случае, оставление места ДТП повлечет лишь усиление вины.

Уважаемые участники дорожного движения! Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит Вам избежать происшествий, сохранить жизнь и здоровье! Будьте предельно внимательны на дорогах!

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