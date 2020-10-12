Жуткая трагедия в Якутске

Сегодня утром на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что на ул. Степанова в Якутске произошел пожар в 2-х этажном частном жилом доме. Были эвакуированы женщина и трое детей, впоследствии женщина 1998 г.р. и два ребенка 2016 и 2017 г.р. скончались не приходя в сознание, пострадал ребенок 2020 г.р.. На данный момент, в целях установления причин пожара на месте работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники Следственного комитета. С родственниками погибших работают психологи МЧС России.

Добавим, что после сообщения о пожаре к месту незамедлительно выехали подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Уже через 5 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия первого пожарного подразделения из окон второго этажа шел густой черный дым. В результате пожара огнем повреждена комната на втором этаже на площади 45 кв.м. Всего на ликвидацию пожара было задействовано 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава.