Жуткая смерть за рулем настигла жителя Якутии

14 июля в 08:05 в дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району Якутии поступило телефонное сообщение о том, что на 429 км. ФАД «Вилюй» произошло ДТП.

По предварительным данным установлено, что 33-летний мужчина, управляя автомашиной «КАМАЗ» с полуприцепом, следуя в сторону Верхневилюйского района, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на крышу.

В результате ДТП водитель, находившийся в салоне грузовика один, от полученных травм скончался на месте происшествия.

В ходе проверки выяснилось, что погибший был ранее лишен права управления за повторную езду в нетрезвом виде.

Для установления всех обстоятельств произошедшего материалы переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости выбирать скорость движения транспортных средств с учетом погодных и дорожных условий. Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности. При движении на дальние расстояния водителям необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Запрещается управление транспортным средством в состоянии опьянения, в болезненном либо в утомленном состоянии.