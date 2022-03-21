Жуткая смерть в подъезде — вынесен приговор двум якутянкам

Две жительницы города Нерюнгри признаны виновными в совершении особо тяжкого преступления

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора двум ранее судимым жительницам города Нерюнгри 23 и 40 лет. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном группой лиц и повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 27 января 2021 года 23-летняя подсудимая в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир вступила в конфликт с женщиной из компании, высказав в ее адрес оскорбления.

После вспыхнувшей ссоры к подсудимой из дружеской солидарности присоединилась ее 40-летняя приятельница, женщины переместившись в подъезд, совместно нанесли потерпевшей множественные удары по голове, рукам и ногам, а также несколько раз ударили девушку головой о пол.

От полученных тяжких телесных повреждений потерпевшая скончалась в квартире своего знакомого, куда он помог ей пройти.

В ходе предварительного следствии и судебного рассмотрения подсудимые признали вину частично, однако представленные следствием доказательства их виновности легли в основу обвинительного приговора.

Коллегией присяжных заседателей подсудимым вынесен обвинительный вердикт. Судом подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления. Им назначено наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



