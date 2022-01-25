Жуткая смерть на трассе в Якутии… Подозреваемый задержан
Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство – по факту обнаружения 21 января 2022 года тела мужчины с признаками насильственной смерти на автомобильной стоянке, расположенной на 623 километре федеральной автомобильной дороги А-360 в Алданском районе.
При осмотре места происшествия и тела мужчины установлено, что погибший – 48-летний водитель большегрузного автомобиля, который работал в автотранспортном предприятии и прибыл из другого региона. На теле погибшего имелись множественные повреждения головы, грудной клетки, а также колото-резаные ранения шеи.
Несмотря на тот факт, что после совершения преступления 54-летний подозреваемый предпринял меры к сокрытию следов совершенного преступления и сам скрылся с места убийства, благодаря грамотно спланированным действиям следователей, следователей-криминалистов и сотрудников полиции, его местонахождение установили в кратчайшие сроки. Он задержан в поселке Большой Нимныр 24 января 2022 года.
Задержанный сообщил, что конфликт с коллегой произошел возле придорожного кафе, после чего он решился на совершение преступления, вывез тело в безлюдное место, где его позже и обнаружили.
В настоящее время следователем осуществляется весь комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время следователь внесет в суд материалы об избрании подозреваемому меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.
Расследование продолжается.
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