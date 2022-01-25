Жуткая смерть на трассе в Якутии… Подозреваемый задержан

фото СО по Алданскому району СУ СК РФ по РС (Я)

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство – по факту обнаружения 21 января 2022 года тела мужчины с признаками насильственной смерти на автомобильной стоянке, расположенной на 623 километре федеральной автомобильной дороги А-360 в Алданском районе.

При осмотре места происшествия и тела мужчины установлено, что погибший – 48-летний водитель большегрузного автомобиля, который работал в автотранспортном предприятии и прибыл из другого региона. На теле погибшего имелись множественные повреждения головы, грудной клетки, а также колото-резаные ранения шеи.

Несмотря на тот факт, что после совершения преступления 54-летний подозреваемый предпринял меры к сокрытию следов совершенного преступления и сам скрылся с места убийства, благодаря грамотно спланированным действиям следователей, следователей-криминалистов и сотрудников полиции, его местонахождение установили в кратчайшие сроки. Он задержан в поселке Большой Нимныр 24 января 2022 года.

Задержанный сообщил, что конфликт с коллегой произошел возле придорожного кафе, после чего он решился на совершение преступления, вывез тело в безлюдное место, где его позже и обнаружили.

В настоящее время следователем осуществляется весь комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые экспертизы. В ближайшее время следователь внесет в суд материалы об избрании подозреваемому меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

Расследование продолжается.