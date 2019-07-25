Жуткая авария в Нерюнгри

24 июля около 9 часов утра на 374 км+625м. ФАД А-360 «Лена» в Якутии, водитель 1964 г.р., управляя транспортным средством «FAW СА3», перевозил груз (щебень), не выбрал безопасную скорость для движения и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, потерял контроль за движением транспортного средства, в результате чего, совершил столкновение с большегрузом такой же марки «FAW СА3».

В результате автоаварии водитель второго «FAW» получил ушибы грудной клетки и правой голени, госпитализирован в травматологическое отделение больницы г.Нерюнгри. По проведенным медицинским показателям оба водителя трезвые.

Уважаемые водители! Будьте внимательны на дороге, соблюдайте скоростной режим и выбирайте скорость, позволяющую контролировать транспортное средство, избегайте резких маневров, строго соблюдайте требования дорожных знаков и разметки. Ездите понятно для окружающих! Помните, что именно от ваших действий зависит жизнь и здоровье находящихся рядом участников дорожного движения!