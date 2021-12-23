Жуть в НХМ — равнодушным никто не остается

Успейте посетить выставку мистических стерео-портретов «Страшные воспоминания» до 9 января 2022 г., призывает Национальный художественный музей РС (Я).

На выставке представлены 32 произведения из частной коллекции американского фотохудожника Эдварда Аллена. Данные работы художник создал в технике стерео-варио на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи, которые автор приобрел на различных антикварных распродажах и обработал вручную. Для получения стереоэффекта им используются полоски из цилиндрических линз (лентикуляр). Чтобы получить подобное изображение, меняющееся в зависимости от угла зрения, художнику нужно тщательно выполнить три этапа: съёмку, кодирование и самый ответственный – распечатку и фиксацию на основе.

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Созданные Эдвардом Алленом фотокартины открывают любителям ужастиков и мистики мир иного восприятия реальности. Зритель под разным ракурсом направления или поворота головы может увидеть, как изменяется облик изображённого на портрете человека, от милой ретро фотографии до пугающего изображения. На большей части портретов изображены представители одного семейного рода. Духи и призраки, обречённые на существование между миром живых и мёртвых, предстают на стерео-портретах.

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Выставочный проект «Страшные воспоминания» с успехом экспонировался во многих городах России. Необычные, пугающие, удивительные фотокартины Эдварда Аллена не оставят никого равнодушным и надолго запомнятся посетителям.

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