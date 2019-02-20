Журналисты побывали в самой центральной точке магистрального газопровода Мастаах-Берге-Якутск

На всем участке прохождения магистрального газопровода в глухой тайге созданы пять опорных пунктов, где живут и работают обходчики, контролирующие в постоянном режиме состояние газопроводов. На этих же опорных пунктах базируются бригады ремонтников, которые выезжают из Якутска.

Опорный пункт Берго находится в самом центре магистрального газопроводова «Мастах-Берге-Якутск». Мы на прошлой неделе в Берго организовали пресс-десант. Журналисты ознакомились с условием работы и жизни линейных обходчиков и ремонтных бригад. Следует отметить, что наши коллеги на себе испытали трудную дорогу до объекта, который находится в глухой тайге. Туда можно добраться только на Урал-вахтовке, и то зимой. Ехать надо 8 часов по бездорожью.

Журналистов встретил опытный обходчик Лаврентьев Григорий Афанасьевич, который работает на опорном пункте Берго с 2004 года.

«После закрытия поселка Промышленный, приехал в Якутск и устроился линейным обходчиком. Работа у нас очень ответственная, следим за магистральным газопроводом на участке Берго. Пеший обход вдоль трассы- 5 км в сторону города и 5 км в сторону Кысыл-Сыра. Каждый час в центральную диспетчерскую даем сводку о состоянии газопровода, не должно быть перепадов давления газа. В моем ведении находится трехниточный магистральный крановый узел, радиорелейная станция 5 Мастахская, АГРС Берго, снабжающие газом п. Аргас и Кальвица. Также отвечаем за сохранность материальных ценностей предприятия — ГСМ, электроды, кислородный запас и т.д. Все хозяйство нужно содержать в чистоте и порядке», — знакомит с работой в общих чертах линейный обходчик.

Опытный обходчик сетует на, что охотники часто нарушают охранные зоны магистральных газопроводов.

— Труба проложена под землей, как того требуют правила, и сверху засыпана толстым слоем земли, — говорит Григорий Афанасьевич. – Хочу обратиться через СМИ к любителям охоты, ягодникам и грибникам, передвигающимся по лесу на автомобилях. Не надо ездить по земляному валику. Это запретная зона. 25 метров вправо и влево от оси газопровода считаются запретной зоной. Люди наносят ущерб газопроводу – земляной валик разрушается, сдирается изоляция с трубы. Газ – это ведь достояние республики, к нему относиться нужно бережно. Нередко из-за таких вот людей и случаются различные нештатные случаи.

Для обходчиков и всех ремонтных бригад, работающих на трассах в глухой тайге, важную роль играет связь. Газопроводы находятся под постоянным контролем. Нормальное функционирование систем связи и автоматики — это составная и неотделимая часть общего технологического процесса транспорта природного газа. Потеря связи на минуту — это уже аварийная ситуация. В настоящее время ЛПУМГ обслуживают более 35 цифровых радиорелейных станций связи с общей протяженностью около 940 км. В этом году будет введен объект связи на газотранспортной системе Заречных улусов с увеличением общего количества до 40 станций и общей протяженностью до 1070 км.

Сегодня диспетчер центрального диспетчерского управления с рабочего места осуществляет контроль и мониторинг 29-ти объектов газоснабжения, эксплуатируемых ЛПУМГ. Системой аварийной технологической, охранной и пожарной сигнализации охвачены все газораспределительные станции. В ближайшие 3-5 лет перед связистами Линейно-производственного управления магистральных газопроводов стоит масштабная задача создания автоматизированной системы диспетчерского управления на современной основе.

Газовики люди скромные, они неохотно рассказывают о работе и о себе. Вот и о нашумевшем случае на трассе в Намском улусе они не вспоминают. А ведь именно линейный обходчик Виктор Лотц (в то время он дежурил) первый обнаружил нештатный случай на газопроводе, тут же сообщил ЦДУ и принял единственно верные меры, благодаря чему удалось локализовать размер инцидента и сохранить населению тепло. На самом деле, вот они, настоящие герои труда. Мужественные люди, готовые с риском для жизни обеспечивать самым главным источником жизни на Крайнем Севере — теплом.