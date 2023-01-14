14.01.2023
09:50
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Политика

Журналисты и власть: не враги, но лучше «быть немного подальше»

В якутском Телеграме обсуждали итоги вчерашнего Дня печати. Как резюмировал тгк «Торбозное радио», мнения разделились так:

  • Одни обиделись, что Департамент информационной политики АГиП РС(Я) пригласил их в Дом правительства, но не наградил ни одной наградой, даже юбилейным знаком к 100-летию республики (почти все награды достались представителям госСМИ). А кроме того, праздничную встречу с журналистами проигнорировал глава республики Айсен Николаев, встретившийся ранее с якутскими военкорами.
  • Вторые в День печати продекларировали, что настоящих журналистов никогда не поздравляют и не благодарят. Настоящий журналист должен раздражать, давить на больные точки, на него должны обижаться чиновники, представители власти, руководители, и читатели. Дело не в том, что журналист должен противопоставлять себя власти, мы же не враги. Дело в том, что надо быть от нее немного подальше. Ну нельзя с ней сближаться. Поэтому совет коллегам — если у тебя много грамот, то ты точно что-то делаешь не так.

Фото: Союз журналистов РФ
Источник: тгк "Торбозное радио

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