Журналисты и блогеры Якутии сразятся в «битве»

Первая Битва журналистов и блогеров Якутии пройдет 28 февраля в 11 часов в «Сахамедиа». Участвуют представители ведущих СМИ и блогосферы республики.

«В последние годы часто возникает полемика о том, чем блогеры отличаются от журналистов, при этом споры бывают горячими (правда, до драк, вроде, не доходит). Вот и подумалось, а почему бы не устроить битву между журналистами и блогерами, где в споре родится истина. Эмоции рисуют разные живописные картины «сражения», но все-таки это будет творческий конкурс. Поскольку и блогеры, и журналисты – это прежде всего творческие единицы», — отметил журналист Игорь САВВИНОВ.

Организаторы битвы: Республиканский информационно-издательский холдинг «Сахамедиа», НВК «Саха», сайт Yakutians.com.

В команду журналистов войдут представители организаторов и ведущих СМИ.

Заявки от блогеров с видеовизитками (смотрите Положение) принимаются по адресу: igorsavvinov@mail.ru.

Прочую информацию о Битве журналистов и блогеров смотрите на сайте Yakutians.com или на https://www.facebook.com/groups/2770690799684184/.

Положение о конкурсе «Битва журналистов и блогеров Якутии»

Конкурс проводится в целях развития медиапространства Якутии, повышения социальной активности, мастерства ведущих журналистов и блогеров, обмена опытом.

Участники:

Соревнуются две команды – журналистов и блогеров, по пять человек в каждой. Команда журналистов включает в себя представителей организаторов: НВК «Саха», «Сахамедиа», а также ГТРК «Саха» и двух других ведущих средств массовой информации Якутии.

Команда блогеров формируется организаторами и состоит из ведущих и активных представителей блогосферы республики.

Жюри

Состоит из руководителей НВК «Саха», «Сахамедиа», ГТРК «Саха», других ведущих средств массовой информации республики, а также из политиков, общественников, бизнесменов.

Конкурс

Конкурс состоит из двух этапов: домашнего задания и самой Битвы, состоящей из нескольких творческих конкурсов, в том числе социальной направленности.

Домашнее задание: участникам надо будет сделать:

Видеовизитку (личную или с презентацией своей редакции или блога) – не более 1 минуты. На выбор:

— интервью с самим собой, которое раскрывает профессиональные интересы, увлечения и другие грани личности участника Битвы

— репортаж (фоторепортаж, видеорепортаж) о предприятии-спонсоре, в котором – по возможности – раскрыть социальную направленность деятельности предприятия. Репортаж возможен под рубрикой «Журналист (блогер) меняет профессию). Предприятие для участника выбирает оргкомитет Битвы.

Основной конкурс: задания участникам будут давать организаторы. Например, задание может быть таким: рассказать о важнейших общественно-политических событиях недели – определить и рассказать топ-3 новостей; придумать слоган на какую-либо тему, ответить на заготовленные вопросы и др. Все задания носят творческий характер.

Каждый конкурс оценивается каждым членом жюри по пятибалльной системе. После каждого конкурса подводится средний балл. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам основного этапа.

Лучшего игрока (победителя в индивидуальном зачете) определяет жюри по итогам двух этапов –домашнего задания и основного конкурса.

Также спонсорами и редакциями учреждаются специальные призы.

Информационная поддержка

Информация о конкурсе будет размещена в средствах массовой информации организаторов: НВК «Саха», «Сахамедиа», общественно-политическом издании Yakutians.com, в других средствах массовой информации, блогах и социальных сетях. Наиболее полная информация на сайте Yakutians.com, а также в аккаунте организаторов в социальной сети Фейсбук – Общественная группа Якутяне.

Конкурс будет показан в записи на youtube.com – канал Сахамедиа, а также будет освещен на республиканском телевидении и других средствах массовой информации.

Призы

Команде-победительнице вручается главный приз. Также призами награждаются лучшие игроки – по одному лучшему участнику из каждой команды. Также предусмотрены специальные и поощрительные призы. Главный приз будет объявлен накануне конкурса.

Мастер-класс

Участники команд, их «тренеры» дают бесплатный мастер-класс для всех желающих. Тема «Ответственность перед своей аудиторией». Время – 1 час. Приглашаются все желающие.

Время и место проведения

28 февраля в 11 часов, в Республиканском медиа-центре (Дом печати, ул. Орджоникидзе, 31).

Мастер-класс с 13 до 14 часов.