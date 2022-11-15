Журналистов приглашают принять участие в конкурсе

Журналистов Якутии приглашают принять участие в конкурсе на лучший материал в сфере межнациональных отношений

В Якутии стартовал республиканский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «Мир и согласие». В этом году в конкурсе есть специальная номинация, посвященная 100-летию ЯАССР и Году культурного наследия народов России.

Принять участие в конкурсе могут как профессиональные журналисты, так и студенты и блогеры.

Как отмечал ранее глава республики Айсен Николаев, за многие века республика сплотила представителей более 120 национальностей, для которых Якутия стала родиной. «Уверен, наша многонациональная республика в новом веке своей истории, опираясь на наследие века прошедшего, будет еще более сильной и еще более целеустремленной», – подчеркнул он.

Конкурс проводится с целью поощрения профессиональной деятельности работников СМИ, освещающих историю, культуру, традиции народов, проживающих в Якутии, вопросы этнокультурного развития, укрепление межэтнического и религиозного согласия, деятельность государства и институтов гражданского общества по укреплению единства народов, гармонизации межнациональных отношений, профилактику экстремизма и привлечения журналистов к грамотному освещению этнокультурной тематики в медиапространстве.

Материалы можно подать в одну из пяти номинаций:

Теле/радиопередача

Печатные и электронные издания на республиканском уровне

Печатные и электронные издания на муниципальном уровне

Лучшее освещение в социальных сетях

Специальная номинация, посвященная тематике 100-летия ЯАССР и Года культурного наследия народов России

Подать на участие в конкурсе могут:

авторы (штатные и внештатные) и редакционные коллективы средств массовой информации, в том числе теле/радиопередач

студенты высших и средних образовательных учреждений Якутии

представители национально-культурных объединений

блогеры

Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря 2022 года на электронную почту konkursmirisoglasie@mail.ru или в Министерстве по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) по адресу: 677011 г. Якутск, ул. Ленина, 30, каб. 330 с приложением следующих документов:

конкурсные материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) в средствах массовых информации, размещенные в не противоречащих действующему законодательству социальных сетях, видеохостингах и специальных платформах в период с 1 января по 30 ноября 2022 года;

краткая аннотация к материалу;

презентация в объеме не менее 5 и не более 10 листов.

Форму заявки и положение конкурса можно скачать на сайте МВСиДН РС (Я) по ссылке mvsdn.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3335089