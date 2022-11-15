Журналистов приглашают принять участие в конкурсе
Журналистов Якутии приглашают принять участие в конкурсе на лучший материал в сфере межнациональных отношений
В Якутии стартовал республиканский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «Мир и согласие». В этом году в конкурсе есть специальная номинация, посвященная 100-летию ЯАССР и Году культурного наследия народов России.
Принять участие в конкурсе могут как профессиональные журналисты, так и студенты и блогеры.
Как отмечал ранее глава республики Айсен Николаев, за многие века республика сплотила представителей более 120 национальностей, для которых Якутия стала родиной. «Уверен, наша многонациональная республика в новом веке своей истории, опираясь на наследие века прошедшего, будет еще более сильной и еще более целеустремленной», – подчеркнул он.
Конкурс проводится с целью поощрения профессиональной деятельности работников СМИ, освещающих историю, культуру, традиции народов, проживающих в Якутии, вопросы этнокультурного развития, укрепление межэтнического и религиозного согласия, деятельность государства и институтов гражданского общества по укреплению единства народов, гармонизации межнациональных отношений, профилактику экстремизма и привлечения журналистов к грамотному освещению этнокультурной тематики в медиапространстве.
Материалы можно подать в одну из пяти номинаций:
- Теле/радиопередача
- Печатные и электронные издания на республиканском уровне
- Печатные и электронные издания на муниципальном уровне
- Лучшее освещение в социальных сетях
- Специальная номинация, посвященная тематике 100-летия ЯАССР и Года культурного наследия народов России
Подать на участие в конкурсе могут:
- авторы (штатные и внештатные) и редакционные коллективы средств массовой информации, в том числе теле/радиопередач
- студенты высших и средних образовательных учреждений Якутии
- представители национально-культурных объединений
- блогеры
Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря 2022 года на электронную почту konkursmirisoglasie@mail.ru или в Министерстве по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) по адресу: 677011 г. Якутск, ул. Ленина, 30, каб. 330 с приложением следующих документов:
- конкурсные материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) в средствах массовых информации, размещенные в не противоречащих действующему законодательству социальных сетях, видеохостингах и специальных платформах в период с 1 января по 30 ноября 2022 года;
- краткая аннотация к материалу;
- презентация в объеме не менее 5 и не более 10 листов.
Форму заявки и положение конкурса можно скачать на сайте МВСиДН РС (Я) по ссылке mvsdn.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3335089
+7 (999) 174-67-82
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