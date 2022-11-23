Журналистка стала дипломантом национальной премии

Журналистка из Якутии стала дипломантом национальной премии «Моя земля — Россия»

Её наградили дипломом в номинации «Малая родина»

Руководитель службы — редактор якутской версии ЯСИА Полина Николаева стала дипломантом национальной премии конкурса информационных проектов по сельской тематике «Моя земля — Россия». Её телеграмм-канал удостоен диплома в номинации «Малая родина», сообщает ЯСИА.

Национальная премия проводится в девятый раз. В этом году на конкурс поступило более 500 заявок со всех регионов России по 13 номинациям. По каждой из них один победитель и три дипломанта. Конкурс проводится в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» по линии Минсельхоза России.

Награды Полина Николаева удостоилась благодаря качественному ведению телеграмм-канала «Из города в село: Фермер».

«Канал открыла параллельно с проектом «Фермер» в ЯСИА, он стартовал в марте 2020 года. Телеграмм-канал — это продолжение проекта на якутском языке, так как он целенаправленно работает на жителя якутского села. Организаторы отметили, что журналисты и блогеры на своём родном языке доступно передают ту информацию, которая важна жителям территорий для развития. Спасибо творческой команде ЯСИА и медиа-центра, кто создавал и создаёт проект, авторам и тем, кто строит жизнь на селе», — рассказала Полина Николаева.

Национальная премия «Моя Земля – Россия» ежегодно организуется министерством сельского хозяйства страны для журналистов российских СМИ, индивидуальных авторов, блогеров и фотокорреспондентов.