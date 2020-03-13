13.03.2020
22:39
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Общество

Журналист-зоозащитник Сантаева: Мы – вне политики!

Журналист-зоозащитник Марина САНТАЕВА пишет в своем фейсбуке:

Друзья!

Кто-то пытается сейчас использовать собак в политических игрищах: чтобы руками зоозащитников кого-то «отправить в отставку», кого-то «защитить».

Ответственно заявляем: мы ВНЕ ПОЛИТИКИ! Мы — ТОЛЬКО ЗА ЖИВОТНЫХ!

В настоящее время у нас две цели:

1. Спасти оставшихся в живых собак.

2. Провести независимую экспертизу умерщвлённых собак.

Администрация Якутска изъязвила готовность помогать и содействовать в этом.

Мы хотим только одного — ПРАВДЫ!

Источник: https://www.facebook.com/marina.santaeva
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