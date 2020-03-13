13.03.2020
22:39
185
Общество
Журналист-зоозащитник Сантаева: Мы – вне политики!
Журналист-зоозащитник Марина САНТАЕВА пишет в своем фейсбуке:
Друзья!
Кто-то пытается сейчас использовать собак в политических игрищах: чтобы руками зоозащитников кого-то «отправить в отставку», кого-то «защитить».
Ответственно заявляем: мы ВНЕ ПОЛИТИКИ! Мы — ТОЛЬКО ЗА ЖИВОТНЫХ!
В настоящее время у нас две цели:
1. Спасти оставшихся в живых собак.
2. Провести независимую экспертизу умерщвлённых собак.
Администрация Якутска изъязвила готовность помогать и содействовать в этом.
Мы хотим только одного — ПРАВДЫ!
Источник: https://www.facebook.com/marina.santaeva
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.03.2020
0
13.03.2020
174
13.03.2020
316
13.03.2020
214
13.03.2020
224
13.03.2020
236
13.03.2020
219
13.03.2020
416
13.03.2020
549
13.03.2020
339
13.03.2020
295
13.03.2020
294
13.03.2020
655
13.03.2020
264
13.03.2020
249
13.03.2020
297
13.03.2020
335
13.03.2020
2715
13.03.2020
283
13.03.2020
3615
13.03.2020
27746
13.03.2020
323
13.03.2020
316
13.03.2020
4170
13.03.2020
797
13.03.2020
670
13.03.2020
346
13.03.2020
367
13.03.2020
396
13.03.2020
2328
13.03.2020
868
13.03.2020
371
13.03.2020
439
13.03.2020
1097
13.03.2020
7092
13.03.2020
734
13.03.2020
1863
12.03.2020
2829
12.03.2020
544
12.03.2020
1181
12.03.2020
1526
12.03.2020
552
12.03.2020
3458
12.03.2020
482
12.03.2020
423
12.03.2020
492
12.03.2020
555
12.03.2020
600
12.03.2020
536
12.03.2020
495
12.03.2020
517
12.03.2020
435
12.03.2020
4803
12.03.2020
467
ТОП НОВОСТИ
10.03.2020
88385
09.03.2020
8240
13.03.2020
7105
10.03.2020
6782
10.03.2020
5809
12.03.2020
4807
13.03.2020
4195
11.03.2020
4151