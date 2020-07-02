02.07.2020
04:32
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Общество

Журналист-зоозащитник переезжает в другой город

Марина САНТАЕВА, известный журналист, главный редактор информагентства sm24.info, руководитель фонда защиты животных «Белый Бим» сообщила в своем фейсбуке, что вскоре переезжает в другой город.  

 — Долго, очень долго думала, прежде чем начать писать этот пост. Вначале думала: а надо ли? кому это может быть интересно? Потом размышляла, если писать, то что и как?

В итоге решила: писать надо. Но коротко и максимально ясно.

В моей жизни начинается новый этап, и связан он с переездом на новое место жительства, которым должен стать Санкт-Петербург. Нет, я не «замахнулась» на северную столицу, у меня нет амбиций насчёт ее «покорения». Все намного проще, и объяснение этому — мои дети. Одна из дочерей уже давно живет и работает в Питере, вторая должна там поступать и тоже планирует остаться. А я должна быть рядом с ними, потому что мы теперь друг у друга одни — я и мои девочки.

Мы продали квартиру в Якутске, чтобы купить жильё в Питере. К сожалению, суммы с продажи не хватает, особенно если учесть, что проданная квартира была в ипотеке и мне пришлось гасить оставшуюся задолженность. Так что я опять (уже в третий раз) буду влезать в ипотечный кредит.

Прощаться с Якутском навсегда я бы не хотела. Это мой родной город, моя жизнь, здесь живут дорогие мне люди, родственники, друзья. Здесь остаётся и мое детище — фонд защиты животных «Белый Бим», руководителем которого я являюсь. Буду помогать по мере моих сил и возможностей и дальше.

Я не собираюсь прощаться и с журналистикой, у меня есть свой сайт sm24.info, и я планирую продолжить работу с ним, пусть уже и в другом регионе.

По плану переезд должен состояться в этом месяце, и эти июльские дни, наверное, станут одними из самых сложных для меня как морально, так и физически.

Пока не знаю, как у нас все сложится на новом месте, и у меня нет эйфории или каких-то радужных ожиданий от предстоящих перемен. В то же время есть некое понимание, что новый этап был неизбежен и я шла к нему давно.

Фото: из соцсети.
Источник: https://www.facebook.com/marina.santaeva?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAgSqjfycnofDGxHmBj_W9jU3dL3WVzEa4TA4pZ7Z8-gT5LEf25H5yklCm4K4iDVRsokfoJRHWe32wc&hc_ref=ARRLPcfP46jOUQTm5m7CyNGx-V4Wk_HyT0Mi9mcfMy628hLB7bTHJVK-CqeVO5wmcIQ&fref=nf
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