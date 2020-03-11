Журналист-зоозащитник Марина Сантаева призвала к разуму и адекватности

В Якутии Марина САНТАЕВА известна как журналист и зоозащитник. 9 марта она лично была в группе зоозащитников, которые в сопровождении полиции проникли на территорию пункта передержки животных Якутска и обнаружили контейнер с трупами собак и кошек. Резонанс получился огромным, теперь о событии сообщают уже мировые СМИ. Публикуем пост Марины Сантаевой из соцсети.

7 и 8 марта в пункте передержки животных Якутска были убиты 153 собаки и 48 кошек. Трупы животных были обнаружены в одном из контейнеров утром 9 марта на территории ППЖ, куда вошли волонтеры в сопровождении полиции.

Мертвые животные были свалены кучей, друг на друга, в основном это были взрослые крупные собаки, сверху на них были накиданы кошки и котята.

Мы шокированы произошедшим и хотим, чтобы этот случай был расследован максимально объективно.

Я хотела бы, чтобы все, кто следит за происходящим, знали о том, что:

1. Снятые на видео кадры мгновенно разлетелись по Сети и тут же обросли шокирующими подробностями о том, что животных «убивали лопатами и вилами». Да, на нескольких животных — на носах, в пасти, на шеях) была кровь, но о том, как именно они погибли, мы не знаем, ни в одном комментарии я не говорила, что животных забивали лопатами и вилами, что им перерезали горло. Об этом может сказать только эксперт.

2. Вчера в сети появился акт исследования на вирус бешенства, который сегодня, спустя неделю после случившегося, вызывает большое количество вопросов. И главный из них: было ли бешенство? Если было, то почему об этом не стало известно тут же? Почему в городе не ввели карантин, ведь это практически ЧС?

Далее. Когда была поймана больная собака? Умерла ли она сама, от бешенства, или ее умертвили? Установлен ли источник заражения?

Как могли контактировать с больной собакой 153 других собаки и, что уж совсем не понятно, как могли вступить в контакт с больной собакой 48 кошек?

Контактировала ли с больной собакой выпущенная не так давно 21 собака?

Будут ли объявлены как «подозрительные по бешенству» оставшиеся в живых собаки?

Вопросов много, ответов – ноль. Отсюда и недоверие, возникшее изначально к самой теме «обнаруженного в ППЖ бешенства» и ко всей последовавшей от органов власти под давлением общественности информации.

3. По инциденту нами поданы заявления в правоохранительные органы, начато расследование, которое находится на контроле двух глав — республики и города. Контейнер с трупами животных опечатан.

Мы просим правоохранительные органы расследовать произошедшее максимально независимо, а также обеспечить недопущение совершения преступления по отношению к оставшимся в живых животным. На сегодня это 71 собака, они находятся в ППЖ.

Мы бы хотели быть уверенными, что их не уничтожат без оснований, как «подозрительных по бешенству» и обеспечат должным уходом: будут ежедневно кормить и проведут адекватные профилактические мероприятия.

4. Произошедшее вызвало огромный резонанс, в сети началось невообразимое. С двух сторон полились потоки грязи, злобы и ненависти. Никогда этого не поддерживала и не поддержку, так как считаю это НЕДОПУСТИМЫМ.

Да, мне тоже не раз слали проклятия, обвиняли в национализме, не смущаясь, что у меня муж (покойный) якут и дети, соответственно, более чем наполовину якуты; предлагали вместе с детьми бросить в стаю собак; за меня и моих детей в сети призывали ставить в церкви свечки за упокой, а если «ничего не произойдет, то через шесть месяцев поставить еще раз». Если кто-то думает, что мне это нравится, доставляет удовольствие и что я «подогреваю в людях злобу», уверяю вас – это не так. Мне это неприятно, меня это возмущает точно так же, как и всех НОРМАЛЬНЫХ людей.

У нас в мессенджере WhatsApp есть группа помощи животным, в этой группе существуют правила: запрещены маты, обсуждение других людей, оскорбления и скандалы. За нарушение — удаление. Участников этой группы, всех, кого я знаю как зоозащитников, я всегда прошу либо НЕ писать комментарии в каких-то острых темах, а если писать — то БЕЗ переходов на личности и оскорблений.

В сети отслеживать комментарии куда сложнее, особенно сейчас, когда их сотни. Потому и ответить на каждый и за каждого из них не представляется возможным.

Тем не менее, я, не снимая с себя ответственности, хочу принести свои глубочайшие извинения перед теми, кого обидели или оскорбили в комментариях под моими публикациями.

И еще раз убедительно прошу всех, кто высказывается по теме, впредь сдерживать эмоции, воздерживаться от оскорблений по какому бы то ни было признаку, писать максимально спокойно и сдержанно. Я ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ К РАЗУМУ И АДЕКВАТНОСТИ.