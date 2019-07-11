Журналист Washington Post посетил Верхнюю Колыму

Руководитель московского бюро газеты Washington Post Антон Трояновский побывал на Верхней Колыме, сообщает Ulus.media со ссылкой на газету «Колымские новости».

Антон Трояновский освещает новости России и СНГ в американской газете Washington Post. Журналист и путешественник во второй раз приезжает в Якутию. В этот раз он изучает тему изменения климата, говорится в сообщении.

«Мы решили взять несколько точек на Земле, где потепление климата уже довольно выраженное, например на островах Тихого океана, есть такие места и в Америке. А теперь хотим написать и про Якутию. Со мной приехал фотограф, мы делаем материал о том, как влияет потепление климата на жизнь людей, на окружающую среду с экологической точки зрения», — рассказал журналист.

В дальнейшем Антон Трояновский планирует посетить Среднюю Колыму. Неподдельный интерес у него также вызвали история судоходства на Колыме и история ГУЛАГа.