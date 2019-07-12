Журналист «The Washington Post» о Якутии

Руководитель московского бюро газеты «Вашигтон пост» Антон ТРОЯНОВСКИЙ побывал на Верхней Колыме. Журналист и путешественник во второй раз приезжает в Якутию. Главной целью данной поездки для журналиста из Москвы является тема изменения климата.

В краеведческом музее Верхней Колымы мне удалось встретиться и провести интересную беседу с гостем, который приехал из Москвы. Его сопровождал наш земляк, выросший в н. Нелемном, Касьян ШАЛУГИН, который живет и работает в Якутске. К тому же гость оказался, можно сказать, коллегой. Итак, дорогие читатели, знакомьтесь – журналист и путешественник Антон Трояновский.

Антон Трояновский родился в Москве, родители у него ученые. Когда Антон был еще маленьким, родители переехали жить в Германию, а потом в Америку. Там Антон вырос и выучился, получил профессию журналиста. Вот о чем он рассказал в нашей беседе:

— Сначала я работал в газете «Уолл-стрит джорнэл» («Wall Street Journal»), потом трудился в Германии, тоже корреспондентом от этой газеты. И вначале прошлого года я переехал в Москву и теперь работаю руководителем московского бюро газеты «Вашингтон пост» – это одна из главных газет в США. У нас есть корреспондентские пункты по всему миру, чтобы нашим читателям доносить новости со всего мира.

Вот, например, я из Москвы отвечаю, грубо говоря, за весь бывший Советский Союз. Пишу статьи о России, о Центральной Азии, о Кавказе, о Восточной Европе. И теперь решил осветить Якутию.

Сюда я приезжаю уже во второй раз. В первый раз, в апреле месяце этого года, побывал в самом Якутске. Мне очень понравились ваши музеи, исторические места. Здесь я почувствовал, что это особые места со своим духом, своей культурой, имеется свой ландшафт. И вот в конце июня прибыв в Якутск, я увидел летний праздник Ысыах, а в начале июля прилетел на Верхнюю Колыму, посетил юкагирский наслег Нелемное. Я часто путешествую по миру, люблю изучать природу. Наверное, это у меня от родителей», – улыбается Антон.

Наш гость отмечает, что здесь в Якутии люди очень гостеприимные, открытые в общении, что довольно ценно для него. У Антона осталась масса впечатлений от соприкосновения с разнообразной культурой нашей многонациональной республики. Но главной целью данной поездки для журналиста из Москвы является тема изменения климата. Многие ученые занимаются этой глобальной проблемой, в том числе и Институт мерзлотоведения в Якутске.

Антон Трояновский рассказал:

«Мы решили взять несколько точек на Земле, где уже потепление климата довольно выраженное, например: на островах Тихого океана, есть такие места и в Америке. А теперь хотим написать и про Якутию. Со мной приехал фотограф, мы делаем материал о том, как влияет потепление климата на жизнь людей, на окружающую среду с экологической точки зрения».

По плану путешественника-журналиста – посещение Средней Колымы. А здесь его неподдельный интерес в музее вызвали экспонаты краеведения и отделы, связанные с судоходством на Колыме и историей ГУЛАГа.

Для справки:

«Wall Street Journal» – ежедневная американская деловая газета на английском языке. Издается в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company, которая входит в холдинг News Corp, с 1889 г.

Газета «The Washington Post» – крупнейшая ежедневная газета столицы США, входит в число старейших изданий. Газета была основана Стилсоном Хатчинсом. Ее первый номер появился 6 декабря 1877 г. тиражом 10 тысяч экземпляров).