31.05.2022
16:37
314
Происшествия
Журналист написал объяснительную полицейским за проведение экскурсии по Якутску
Журналист и автор книг «Страшные истории Якутии» Дмитрий Михайлов проводил экскурсию для небольшой группы по территории Старого города, рассказывая о самых популярных страшных байках столицы. Об этом сообщает «Якутск Вечерний».
Но их группа привлекла внимание правоохранительных органов.
«Когда мы начали уходить с площади, мне сказали, чтобы я дождался участкового, потому как нужно было написать объяснительную, почему мы стоим на улице», — пишет Дмитрий Михайлов.
Но участковый так и не приехал, а Дмитрий заполнил бланк.
М-да, в наше время опасно проводить экскурсии и гулять по городу с компанией — передает телеграм-канал Yakutsk News.
Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
#Дмитрий Михайлов#Журналист написал объяснительную полицейским за проведение экскурсии по Якутску#республика саха (якутия)#Якутия#Якутск
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