Журналист написал объяснительную полицейским за проведение экскурсии по Якутску

Журналист и автор книг «Страшные истории Якутии» Дмитрий Михайлов проводил экскурсию для небольшой группы по территории Старого города, рассказывая о самых популярных страшных байках столицы. Об этом сообщает «Якутск Вечерний».

Но их группа привлекла внимание правоохранительных органов.

«Когда мы начали уходить с площади, мне сказали, чтобы я дождался участкового, потому как нужно было написать объяснительную, почему мы стоим на улице», — пишет Дмитрий Михайлов.

Но участковый так и не приехал, а Дмитрий заполнил бланк.

М-да, в наше время опасно проводить экскурсии и гулять по городу с компанией — передает телеграм-канал Yakutsk News.