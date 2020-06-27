Журналист из Якутии выиграл во всероссийском конкурсе

Главный редактор районной газеты «Колымская правда» Нижнеколымского улуса Алексей Курило выиграл во Всероссийском конкурсе «Экономическое возрождение России», сообщает ЯСИА.

23 июня 2020 года на базе Международного информационного агентства «Россия сегодня» состоялась церемония награждения победителей XXVI Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Главной целью ежегодного конкурса журналистов является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике, объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.

Из Якутии, решением региональной комиссии, в конкурсе журналистов были представлены работы пяти номинантов. Среди них — Алексей Курило, главный редактор районной газеты «Колымская правда» Нижнеколымского улуса. В итоге он стал победителем в номинации «Лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле- и радиопрограммах».

«Участие в конкурсе «Экономическое возрождение России» — это познавательно, престижно и почётно, есть чему поучиться у коллег, есть над, чем подумать», — признается журналист. Алексей Курило живет и работает в поселке Черский, Нижнеколымского района и является главным редактором газеты «Колымская правда», которая входит в состав ГАУ «Сахапечать» объединяющего 41 районную газету из 33 районов республики. Вместе с коллегами он старается работать над продвижением проектов развития транспортной инфраструктуры района, углубления взаимовыгодных связей с Чукотским автономным округом.

«Мы работаем здесь, чтобы фраза «Приезжайте к нам на Колыму!» не воспринималась иронично, а звучала как приглашение к совместной работе, поскольку Арктика – территория развития, Арктика – возможность проявления и реализации человеческого потенциала, продолжения освоения Арктики – будущее России!», — делится он.

Ссылка: http://ysia.ru/zhurnalist-iz-yakutii-vyigral-vo-vserossijskom-konkurse-ekonomicheskoe-vozrozhdenie-rossii/