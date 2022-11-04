Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках по делу о клевете

Журналист Андрей Караулов сообщил в своем телеграм-канале об обысках в своем доме. Он заявил, что уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ) возбудили из-за заявления главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

«Пьеса называется: „Ксения Собчак, акт второй. Не получилось с Собчак — заходят через Караулова“», — написал журналист. Он сообщил, что к нему пришли люди с автоматами и «болгаркой», сообщает Бизнес он-лайн. Сейчас журналист Караулов находится за границей на лечении.

26 октября суд в Москве арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Чемезова. На заседании Суханов заявил, что готов признать вину в части получения 800 тыс. рублей. Однако он отказался признаваться в вымогательстве 11 млн рублей. Вместе с Сухановым был задержан бывший главный редактор «Татлера» Ариан Романовский. У самой Собчак проходили обыски в загородном доме, она покинула Россию через Литву. Позже СМИ сообщили, что у телеведущей нет никакого статуса по уголовному делу.

«Караулов в своей деятельности вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой. В своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации»,— сказал Коммерсанту представитель «Ростеха» В сообщении говорится, что Андрей Караулов не обращался в госкорпорацию за официальным комментарием для материалов.

В «Ростехе» полагают, что число материалов с непроверенной информацией в канале Андрея Караулова в последнее время кратно увеличилось. В госкорпорации считают, что эти материалы были «информационной кампанией» с признаками клеветы.