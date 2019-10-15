«Журфикс» представляет конкурс «Золотая леди»

Первый в Якутии глянцевый журнал для семейного чтения «Журфикс» проводит конкурс «Золотая леди». Это конкурс для стильных женщин старшего возраста, которые отлично выглядят и являются примером для младших поколений.

Лицо конкурса «Золотая леди» — редактор республиканской газеты «Она+», бесспорная икона стиля Людмила ЛЕВИНА.

В конкурсе могут принять участие женщины в возрасте от 55 лет, следящие за модой и своим внешним видом, элегантные, имеющие свой стиль.

Итоги конкурса «Золотая леди» определяются голосованием членов конкурсной комиссии. Решение принимается большинством голосов, при равенстве голосов «за» и «против» решающим является мнение председателя комиссии.

Победительница конкурса «Золотая леди» получит эксклюзивное колье от ювелирной компании «Киэргэ» и разворот с модной фотосессией в журнале «Журфикс».

Также предусмотрена номинация Золотая Леди «Зрительские симпатии».

Участница, которая наберет больше всего голосов в интернет-голосовании, получит звание Золотая Леди «Зрительские симпатии».

Голосование будет проходить на сайте SakhaLife с 7 по 14 ноября 2019 года.

Заявки на участие в конкурсе «Золотая леди» принимаются до 1 ноября 2019 года в Инстаграм, подробности об условиях читайте на странице @jurfix_jou и в осеннем номере «Журфикса».

Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в ноябре 2019 года.