«Журфикс» представляет конкурс «Золотая леди»
Первый в Якутии глянцевый журнал для семейного чтения «Журфикс» проводит конкурс «Золотая леди». Это конкурс для стильных женщин старшего возраста, которые отлично выглядят и являются примером для младших поколений.
Лицо конкурса «Золотая леди» — редактор республиканской газеты «Она+», бесспорная икона стиля Людмила ЛЕВИНА.
В конкурсе могут принять участие женщины в возрасте от 55 лет, следящие за модой и своим внешним видом, элегантные, имеющие свой стиль.
Итоги конкурса «Золотая леди» определяются голосованием членов конкурсной комиссии. Решение принимается большинством голосов, при равенстве голосов «за» и «против» решающим является мнение председателя комиссии.
Победительница конкурса «Золотая леди» получит эксклюзивное колье от ювелирной компании «Киэргэ» и разворот с модной фотосессией в журнале «Журфикс».
Также предусмотрена номинация Золотая Леди «Зрительские симпатии».
Участница, которая наберет больше всего голосов в интернет-голосовании, получит звание Золотая Леди «Зрительские симпатии».
Голосование будет проходить на сайте SakhaLife с 7 по 14 ноября 2019 года.
Заявки на участие в конкурсе «Золотая леди» принимаются до 1 ноября 2019 года в Инстаграм, подробности об условиях читайте на странице @jurfix_jou и в осеннем номере «Журфикса».
Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в ноябре 2019 года.
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