10.07.2020
21:16
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Политика
Жураковский избран региональным лидером партии
Известный политик и общественный деятель Александр ЖУРАКОВСКИЙ сообщает в своем фейсбуке:
— На внеочередной конференции избран председателем Якутского регионального отделения политической партии «Патриоты России»! Заместителями стали известный общественник Сергей ГЛУШКОВ и заслуженный тренер России по дзюдо и самбо, основоположник этих видов спорта в Якутии, один из первых командиров ОКОДа республики Валерий Максимович ГЕРАСИМОВ.
Френды политика активно поздравляют его с избранием.
Фото: Из соцсети.
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