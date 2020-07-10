Жураковский избран региональным лидером партии

Известный политик и общественный деятель Александр ЖУРАКОВСКИЙ сообщает в своем фейсбуке: — На внеочередной конференции избран председателем Якутского регионального отделения политической партии «Патриоты России»! Заместителями стали известный общественник Сергей ГЛУШКОВ и заслуженный тренер России по дзюдо и самбо, основоположник этих видов спорта в Якутии, один из первых командиров ОКОДа республики Валерий Максимович ГЕРАСИМОВ. Френды политика активно поздравляют его с избранием.

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