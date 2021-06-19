Жонглеры Якутии — от Расторгуевых до поколения NEXT

Ежегодно в субботу, ближайшую к 17 июня, цирковое сообщество отмечает Всемирный день жонглеров. Праздник проходит в ознаменование годовщины основания Международной ассоциации жонглеров (IJA) в 1947 году. Не можем обойти этот день и мы, ведь наш северный цирк основан первым профессиональным жонглером и первым цирковым режиссером Якутии Сергеем Расторгуевым.

Мог ли тогда мальчишка, жонглирующий камешками на берегу Амги, знать, что через много лет его мечта воплотится — в Якутии появится цирк, а его дело подхватят талантливые продолжатели. От всей души поздравляем коллег с профессиональным праздником и представляем лучшие номера жонглеров Якутии.

«Игра с чабычахами» или «Якутские узоры»

Этот уникальный номер был поставлен во время учебы во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства под чутким напутствием известной в советском цирке танц-жонглера заслуженной артистки Армянской ССР Нази Ширай.

Сама идея номера, можно сказать, родилась в Нахаре — родине Марфы Петровны. Однажды во время летних каникул, прогуливаясь по просторным аласам, молодые артисты набрели к заброшенному сайылыку. Среди старинной утвари Сергею приглянулся берестяной чабычах, который и стал прообразом циркового реквизита.

Первые чабычахи артист мастерил сам, они были в традиционном исполнении, украшены якутскими узорами. Однако береста, не выдержав многочисленных тренировок, взлетов и падений, позже была заменена на пластик.

«Илгэ упало в чорон…»

Еще одна визитная карточка Сергея Расторгуева – трюк с шестом. Он также был придуман в начале 70-х годов и до сих пор не имеет аналогов в мире. Один конец пятиметрового шеста располагается на лбу, на другом его конце стоит чорон. При этом артист жонглирует мячами и в конце номера весь зал замирает в ожидании попадания восьмого мяча в сосуд. Философское описание дал этому номеру Андрей Саввич Борисов, сравнив реквизит жонглера с белым изобитлием «илгэ», падающим на чорон с неба: «Илгэ упало в чорон — Сергей Расторгуев построил искусство цирка на вечной мерзлоте, открыл дорогу якутским детям в Китай, где находится сильнейшая в мире цирковая школа…».

В 80-е годы Сергей Расторгуев как танцующий мим-жонглер входил в десятку лучших жонглеров страны, объездил с выступлениями около 50 стран. Его стиль — умелое переплетение национального колорита с традиционным цирковым искусством стал главной особенностью цирка Якутии.

Валютный номер «Акробаты — жонглеры с бубнами»

В 80-е годы, следом за четой Расторгуевых свой звездный цирковой путь начали акробаты-жонглеры, выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева – Карандаша. Преданные поклонники цирка, должно быть, помнят номер с бубнами в исполнении стройных красавцев Дмитрия Колосова, Ростислава Лебедева, Владимира Иванова и Александра Березкина. Посередине сцены располагался большой костер, напевая ритмы сээдьэ, к нему выходили молодые воины. В то время как пламя костра разгоралось трюки воинов-акробатов становились все более захватывающими. В кульминации воины перевоплощались в шаманов и впадая в транс начинали жонглировать бубнами. Глаз от артистов невозможно было оторвать!

У этого номера тоже есть интересная история. Как вспоминает заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Ростислав Лебедев в год их выпуска из училища и поступления на службу в здании Госфилармонии случился пожар. Новоиспеченные артисты остались без выделенных средств на костюмы и реквизит. Пришлось все мастерить своими руками. Отдельного внимания заслуживает макет огня. Он был сложен из камеры колеса автомобиля ЗИЛ, крашеной лампы и ткани. Для полной реалистичности сооружение поддувалось трескучим вентилятором. Позже средства все же были выделены. Обновились костюмы, но огонь остался в первоначальном виде.

В 1989 году, выступая перед цирковой комиссией Свердловской творческой мастерской, акробаты-жонглеры получили высокую оценку, а номер был назван «валютным». С ним в составе синтез-театра «Ойуун» Марфы и Сергея Расторгуевых артисты побывали на Аляске, в Швеции и во Франции, объездили вдоль и поперек республику.

Заключительный выход акробатов-жонглеров с бубнами состоялся в 2009 году во время концерта в честь 15-летия цирка Якутии. «Но мы уже стали слишком тяжелы для трюков и прыжков» — подытоживает свой рассказ Ростислав Романович.

Номер силовых жонглеров

В Государственном цирке Якутии артисты жонглируют не только булавами, мячами и кольцами, но и двухпудовыми гирями. Силовые номера всегда были в почете и ценились зрителем. Они и сейчас значатся в программах, как одни из самых захватывающих и зрелищных.

Силовые жонглеры заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Владислав Михайлов и Савва Яковлев не раз удивляли зрителя экстремальными трюками, артистичностью и атлетическим сложением. В 90-е годы они являлись олицетворением силы духа и цирковой мощи, чего стоит их номер с пятью ядрами по 8 кг. Тогда, во времена дефицита профессиональных цирковых артистов, жонглеры-силачи не раз становились гвоздем программы. Не зря же якутских парней чуть не перехватил сам Юрий Никулин в свой цирк на Цветном бульваре.

Жонглеры-акробаты со шляпами

Номер исполняют выпускники Пекинского Международного колледжа искусств Поколение NEXT-2. Ребята закончили обучение в 2011-2013 годах и являются ведущими артистами цирка Якутии. Яркий радостный номер «Жонглеры-акробаты со шляпами» как олицетворение юности, молодецкого задора и ловкости был поставлен в стенах училища. Десять ребят, танцуя и перебрасываясь шляпками, становясь в трехэтажную пирамидку, непременно срывают аплодисменты зрителей.

Пользуясь случаем, в лице руководителя группы жонглеров, отличника культуры Республики Саха (Якутия) Романа Романова поздравляем коллег с 10-летием выпуска!

Номер трио жонглеров «Аттар»

Динамичный, завораживающий номер родился в 2012 году в результате работы над созданием циркового спектакля «Тепло вечной мерзлоты». Постановкой занимался известный российский хореограф Мигель. Почерк мастера чувствуется в каждом движении, синхронных ударах мяча, рук и даже в оформлении головных уборов артистов в виде гривы Дьесегея.

Номер исполняют отличники культуры республики, акробаты-жонглеры Кирилл Павлов, Дьулустан Гоголев и Роман Романов, компанию артистам составляют солистки циркового балета.

Действо разворачивается вокруг высокого пьедестала, на нем ловко управляет девятью мячами солист группы Роман Романов. Жонглируя по лестнице, он то спускается, то вновь поднимается, радуя публику грацией движений. В 2013 году трио «Аттар» стали обладателями спецприза «Пресса», вошли в десятку лучших на II Международном цирковом фестивале «Кастильо де Фигерас» в Испании. В 2014 году завоевали серебро VII Международного циркового фестиваля «Эхо Азии» в Астане и специальный приз цирка Вьетнама.

Однажды в свой юбилей с трио «Аттар» выступила Марфа Петровна Колесова. «Как-то во время репетиций она подошла ко мне и как бы в шутку сказала «научишь своим трюкам», — вспоминает Роман. Юноша был очень удивлен, когда через пару дней Марфа Петровна на полном серьёзе начала тренироваться. Занималась она часами и где бы ни была — дома, на арене, у себя в кабинете, шла по коридорам цирка — не выпускала мячики из рук. Зато в назначенный час артистка с ловкостью мастера повторила трюки трио «Аттар» без единого промаха, задорно напевая «hат, hат айанна, мин атым». Пусть карусель ее состояла не из девяти, а из трех мячей, зато Марфа Петровна установила свой рекорд, став на один вечер поющим жонглером. Сохранилось замечательное видео с выступления легендарной артистки и трио «Аттар». Посмотрите его обязательно. К слову сказать, Марфу Колесову можно по праву назвать первой девушкой-жонглером Якутии. В паре со своим супругом Сергеем Расторгуевым она жонглировала и якутскими ковриками, и северными бубнами, а в 60 лет отважилась выступить под самым куполом цирка — жонглировала бубнами, стоя на плечах канатоходца. И это у нее получилось блестяще!

Игра с диаболо

Представляем один из самых новых номеров жонглеров с диаболо. Здесь солирует отличник культуры, выпускница Пекинского международного колледжа искусств, акробат Айталина Ксенофонтова. Зрители любя называют Айталину главной прыгуньей якутского цирка – это она взлетает с сальто в номере «Русские палки», взмывает в высоту на 8 метров в «Акробатах на качелях». В «Игре с диаболо» артистка легко справляется с тремя волчками, скачущими по тонкому шнуру. Вместе с Айталиной в номере участвуют акробаты-жонглеры из поколения NEXT III Аджихан Жоробаев и Станилав Жирков. Особенно интересно, когда жонглеры одновременно подбрасывают свои волчки высоко вверх и успевают сделать несколько поворотов вокруг собственной оси, пританцовывая поменяться местами до момента, когда волчок снова упадет на веревку. Артисты играют с диаболо очень профессионально и красиво, заставляя зрителей переживать — упадет ли волчок на землю или приземлится обратно на веревку.

Жонглер на лошади

И, наконец, отличник культуры, акробат-жонглер Пантелеймон Габышев. Экстремальный, технически очень сложный номер «Жонглер на лошади» был поставлен в 2019 году мировой звездой жонгляжа, режиссером Дмитрием Черновым. В основу его положено много сил и работы. Во-первых, артисту требовалось овладеть навыками джигита и уверенно встать на лошадь. С этой задачей удалось справиться благодаря работе с тренером, акробатом-вальтижёром, заслуженным артистом Узбекистана Улугбеком Зариповым.

В 2017 году Пантелеймон берет мастер-классы у народного артиста Российской Федерации, рекордсмена книги Гиннеса Сергея Михайловича Игнатова. Обладатель титула «Лучший жонглер мира» тренировал якутских артистов, в том числе и балет цирка, на протяжении полугода.

В итоге номер «Жонглер на лошади» получился на славу. В нем объединены сразу несколько трюков. По сюжету Пантелеймон приглашает на свидание подружку и, стремясь произвести впечатление, входит в настоящий раж. Стоя на скачущей лошади, артист поочередно жонглирует сначала пятью булавами, потом мячами, постепенно увеличивая их количество до семи. Третий трюк позаимствован с известного номера Сергея Расторгуева. Все так же, находясь на лошади, жонглер устанавливает на лбу трехметровый шест, в конце которого чорон. Задача, хоть и усложнена, но та же – илгэ должно упасть в чорон. И вот илгэ попало в цель, подружка счастлива и — заслуженный шквал аплодисментов! В романтичном номере артиста поддерживает супруга — отличник культуры, выпускница Пекинского международного колледжа искусств, акробат Анастасия Винокурова.

В 2019 году номер «Жонглер на лошади» завоевал гран-при Международного циркового фестиваля «Мамонтенок», в 2020 году по итогам вошел в топ «100 лучших цирковых номеров мира»!

Пантелеймон Габышев вновь и вновь подтверждает слова своего наставника, что правильная техника, требовательность к себе и многочасовые тренировки способны сделать из артиста мастера высокого уровня. И мы с этим совершенно согласны!

Да здравствует цирк! Еще раз поздравляем коллег со Всемирным днем жонглера! Желаем новых успешных номеров и проектов, стабильности в развитии и неиссякаемого творческого вдохновения!