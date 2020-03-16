Жондоров vs Неустроева: Подробности апелляции в Верховном суде Якутии

Как сообщал сегодня SakhaLife, в Верховном суде республики судебная коллегия под председательством судьи Галины ФЕДОРОВОЙ отменила решение Якутского городского суда об удовлетворении иска Айны НЕУСТРОЕВОЙ и Руслана АЛИБЕКОВА к Антону ЖОНДОРОВУ, автору ряда резонансных статей, о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Напомним, что 24 декабря судья Якутского городского суда Илья ЕФРЕМОВ признал недостоверными сведения, опубликованные в статьях Антона Жондорова «Строй-Академия» фиктивно увеличила уставной капитал, чтобы привлечь дольщиков» и «Объект «Строй-Академия» на Вилюйском тракте рискует превратиться в долгострой», опубликованных в июле этого года. Решением Якутского городского суда Антона Жондорова обязали в течение пяти рабочих дней с момента вступления судебного акта в силу удалить из интернета названные публикации, а так же все действующие ссылки на них и их сканы, размещенные в интернете в составе каких-либо материалов.

Чтобы напомнить читателям все подробности первого суда, изложим позиции сторон на суде первой инстанции.

Айна Неустроева написала заявление на саму себя, чтоб прояснить ситуацию

Позиция истцов – Айны Неустроевой и Руслана Алибекова

Владельцы строительной фирмы «Строй-Академия» Айна Неустроева и Руслан Алибеков в сентябре подали иск в суд на автора статей Антона Жондорова, и на основании статей 35, 39, 151 Гражданско-процессуального кодекса РФ просили признать недостоверными и порочащими их честь и достоинство утверждения в публикациях Антона Жондорова «Строй-Академия» фиктивно увеличила уставной капитал, чтобы привлечь дольщиков» и «Объект «Строй-Академии» на Вилюйском тракте рискует превратиться в долгострой», из которых следовало, если обобщить, что «Строй-Академия» внесла недостоверные сведения в ЕГРЮЛ об увеличении уставного капитала.

Предъявляя иск о защите чести и достоинства, Айна Неустроева и Руслан Алибеков опирались на материалы сразу нескольких проверок правоохранительных органов. Айна Неустроева даже написала заявление на саму себя, чтобы СК провел расследование достоверности оценки. В результате проведенной проверки появилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела СУ СК РФ по РС(Я) с выводом Следственного комитета – в действиях Неустроевой нет состава преступления, и, соответственно, вексель «Строй-Академия» действителен.

Последующие проверки прокуратуры и Госстройнадзора подтвердили эти выводы следователя СК. Это послужило основанием для Неустроевой и Алибекова оспорить утверждения Жондорова, сделанные в вышеупомянутых публикациях как недостоверные, и просить суд защитить их честь и достоинство.

Отметим, что на всех судебных заседаниях интересы Айны Неустроевой и Руслана Алибекова и третьей стороны – ООО «Строй-Академия» представляли адвокаты ШАДРИН и УШНИЦКАЯ, сами же истцы отсутствовали.

Антон Жондоров сослался на тайные материалы следователя МВД

Позиция ответчика – Антона Жондорова

На суде первой инстанции Антон Жондоров заявил о своем категорическом несогласии с предъявленными претензиями. По его словам, к нему обратился гражданин, пожелавший остаться неизвестным, с копией протокола общего собрания «Строй-Академии» об увеличении уставного капитала за счет векселя на имя Руслана Алибекова, выданного на основании оценки «Агентства оценки и консалтинга». Такие сведения были внесены руководством компании «Строй-Академия» в ЕГРЮЛ. Журналист связался с АЮШЕВОЙ из «Агентства оценки и консалтинга», которая сообщила ему, что не производила оценку для «Строй-Академии» и «в глаза их не видела». Тогда Жондоров попытался связаться с Айной Неустроевой, но та, по его словам, всячески избегала беседы на эту тему. Как сообщил ответчик, на основании доказательств в виде сведений, размещенных в ЕГРЮЛ, и показаний оценщика, он подготовил свои статьи.

Антон Жондоров сообщил судье, что ему стало известно, что в результате произведенного расследования следственной частью СУ МВД РФ по РС(Я) у следователя НИКОЛАЕВА появились материалы, подтверждающие, что оценочная фирма «Стандарт» произвела оценку «Строй-Академии» задним числом по просьбе Айны Неустроевой. У Жондорова на руках был ответ от следователя МВД Николаева, что по официальному запросу судьи эти сведения он может предоставить суду. Поэтому сторона Жондорова настаивала на судебном истребовании этих материалов следствия МВД, которые до того являются тайной следствия. Но судья отказал в этом ходатайстве, так как счел достаточными материалы проверок прокуратуры и Следкома, которые были оформлены надлежащим образом и предоставлены суду.

Сразу после оглашения постановления Якутского городского суда об удовлетворении иска Айны Неустроевой и Руслана Алибекова, Антон Жондоров заявил SakhaLife, что категорически с ним не согласен и будет обжаловать его в суде высшей инстанции.

Апелляция ответчика

Спустя два месяца, 26 февраля, состоялось первое рассмотрение апелляции Жондорова и его защитников судебной коллегией Верховного суда РС(Я). В апелляции Жондорова указано, что он является наемным сотрудником сайта, который является медиа-платформой и не зарегистрирован как СМИ. Тексты размещаются контент-менеджерами, и, как утверждает сам Жондоров, он не имеет полномочий удалять размещенные на сайте тексты. По словам ответчика, он в соответствии с законодательством является не журналистом, а блогером, автором. Чтобы требовать удалить из сайта названные публикации, истцам необходимо было подавать в суд на владельца сайта – ООО «Интернетмедиасервис».

Так же Антон Жондоров сообщил судейской коллегии, что сам сделал запрос главе г.Якутска, как член Общественной палаты г.Якутска, чтобы истребовать информацию из материалов Следственной части МВД ОФ по РС(Я), что отказался делать суд первой инстанции. Сторона ответчика ходатайствовала о приобщении этой информацию к делу, как нового доказательства.

Представители истцов возражали против приобщения к делу справки следователя СУ МВД РФ по РС(Я), так как оно не было рассмотрено судом первой инстанции. Три судьи под председательством Галины Федоровой отложили заседание апелляционной коллегии из-за низкого качества распечаток текстов на сайте (скрины), почему они не могли их прочитать.

И сегодня, 16 марта судебная коллегия продолжила рассмотрение жалобы Антона Жондорова. На этот раз им были предоставлены качественные тексты, заверенные сторонами.

У ответчика произошла замета защитника – вместо адвоката ТУМУСОВА была заявлена адвокат ТОМТОСОВА. В целом, позиция защиты ответчика не изменилась: Жондоров не является журналистом, сайт, на котором он работает не является СМИ, принадлежит ООО «Интернетмедиасервис», который не является ответчиком по этому делу. По-прежнему ответчик ходатайствовал о приобщении к делу материалов следствия МВД, которые, по его словам, сейчас направлены в Следственный комитет на повторное расследование.

Во время прения сторон, судьи интересовались мнением обеих сторон: порочат ли честь и достоинство физических лиц утверждения в публикациях Жондорова? Председатель коллегии Галина Федорова так и спросила у адвоката Шадрина: «Ущемляются ли права Алибекова и Неустроевой, как физических лиц?».

Верховный суд отменил решение городского суда

После непродолжительного совещания председатель коллегии судей Федорова коротко сообщила, что отменяется постановление Якутского городского суда об удовлетворении иска Айны Неустроевой и Руслана Алибекова к Антону Жондорову, при этом, не озвучив подробно обоснование.

После суда SakhaLife предложил участником процесса прокомментировать решение Верховного суда РС(Я).

Представитель интересов ООО «Строй-Академия» Леонида Ушницкая: Пока не ясно, чем руководствовался суд…

— Сегодня Верховный суд РС (Я) отменил решение Якутского городского суда РС (Я) по иску Неустроевой А.И. и Алибекова Р.Д. о признании порочащими честь и достоинство сведений, изложенных в статьях Жондорова А. А. «Строй-Академия» фиктивно увеличила уставный капитал, чтобы привлечь дольщиков» и «Объект «Строй-Академии» на Вилюйском тракте рискует превратиться в долгострой».

Я участвовала в данном деле в качестве представителя третьего лица — ООО «Строй-Академия». В целом создалось впечатление, что апелляционная коллегия, в отличие от суда первой инстанции, не в полной мере разобралась в обстоятельствах дела. Так, например, в судебном заседании неожиданно встал вопрос о том, порочат ли содержание указанных статей честь и достоинство самих истцов, как физических лиц. Ответчик настаивал на том, что в статьях говорится только об ООО «Строй-Академия». Хотя очевидно, что, заявляя, что организация фиктивно увеличила уставной капитал, автор статьи имел в виду действия именно физических лиц — Алибекова Р.Д. (чей вексель был внесен в уставной капитал) и Неустроеву А.И. (которая была директором организации на тот момент). Также Жондоров А.А. ссылался на то, что он не может удалить статьи с сайта, хоть и является главным редактором. Вопрос о том, соответствуют ли информация действительности, судом сегодня не поднимался и не рассматривался.

Полный текст определения суда мы получим на следующей неделе, тогда и узнаем, чем именно руководствоваться суд. В любом случае с решением мы не согласны и намерены его оспаривать в апелляционной инстанции.

Ответчик Антон Жондоров: Справедливый суд!

— Сегодня Верховный суд принял объективное решение в отличие от городского суда, который рассмотрел дело поверхностно. Хотел бы обратить внимание правоохранительных органов, в первую очередь Следственного комитета, на те материалы, которые я предоставил в суде о фиктивности привлечения уставного капитала, которую необходимо проверить должным образом.

Затем журналист отметил, что «справедливый суд, оказывается, есть», а так же добавил, что рассчитывает на возмещение своих судебных издержек, ведь ему пришлось оплачивать проведение двух лингвистических экспертиз.

Таким образом, точка в этой истории еще не поставлена. Истцы заявили, что подают на апелляцию.

SakhaLife следит за развитием событий.