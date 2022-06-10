10.06.2022
13:08
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Якутия

ЖКХ закупит новую спецтехнику

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ГУП «ЖКХ РС (Я)» приобретет специализированную технику для обеспечения деятельности по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в арктических районах Якутии.

По итогам конкурсного отбора Министерства ЖКХ и энергетики среди региональных операторов ГУП «ЖКХ РС (Я)» стало одним из получателей субсидии из госбюджета Якутии на приобретение мусоровозной спецтехники.

Общая сумма получаемой финансовой господдержки – 29,4 млн рублей. Для обеспечения производственных филиалов предприятия запланировано приобрести мусоровозы, тракторы с прицепами и фронтальные погрузчики.

Новую спецтехнику планируется направить в Анабарский, Верхоянский, Момский, Нижнеколымский и Оленекский филиалы ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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