«ЖКХ РС (Я)» обновило парки спецтехники производственных филиалов

ГУП «ЖКХ РС (Я)» в рамках планового обновления автопарков производственных филиалов арктической и других групп районов приобрело 31 единицу специализированной и самоходной техники.

Парк спецтехники предприятия пополнили фронтальные погрузчики, самосвалы, автокран и бульдозеры. Часть спецтехники из шести единиц прибыла в Якутск в начале года и уже доставлена в Среднеколымский, Сунтарский, Момский, Кобяйский и Верхнеколымский филиалы. Специализированную технику по результатам конкурса коммунальному предприятию поставляет ООО «Якутмоторсервис».

Сегодня, 16 февраля, в присутствии министра ЖКХ и энергетики республики Вячеслава Емельянова, руководства ГУП «ЖКХ РС (Я)» и поставщика состоялась передача очередной партии спецтехники из десяти единиц. После осмотра ключи от автомашин переданы директорам Абыйского, Верхнеколымского, Нижнеколымского, Верхневилюйского филиалов и филиала «Коммункомплектация». В их распоряжении появятся фронтальные погрузчики SEM 636D, самосвалы на базе «Урала», автокран Sanny, вакуумная машина на шасси автомобиля ГАЗ и мини-погрузчик.

«Производительность предприятия, в особенности в отдаленных районах республики, напрямую зависит от надежности работы специализированной техники. Вся техника подготовлена под климатические условия региона и готова выполнять широкий спектр задач. Правительством Якутии проводится очень большая работа по обеспечению спецтехникой, в том числе по вывозу твердых коммунальных отходов. В текущем году предусмотрели в госбюджете республики более 100 миллионов рублей на приобретение мусоровозной спецтехники в лизинг. Безусловно, это скажется на качестве коммунальных услуг», — отметил министр ЖКХ и энергетики республики Вячеслав Емельянов

Как отметил генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев, особое внимание при формировании потребности было направлено на обновление спецтехники производственных филиалов арктической группы районов.

«Плановое обновление парков спецтехники филиалов реализовано для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения, в том числе перевозки топливно-энергетических ресурсов. Приобретенная автотехника полностью адаптирована для работы в условиях Крайнего Севера, проведена ее техническая подготовка и проверка силовых агрегатов. Первая партия специализированной и самоходной техники уже доставлена до мест назначения, оставшаяся партия будет получена филиалами в первом квартале года до завершения сезонного сообщения», — добавил руководитель предприятия.

Напомним, в конце 2020 года при поддержке главы и правительства республики ГУП «ЖКХ РС (Я)» приобрело 51 единицу специализированной техники для обеспечения деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Филиалы предприятия получили ее в прошлом году.

По словам директора Нижнеколымского филиала Максима Львова, сегодня они получили три фронтальных погрузчика. «Планируем задействовать новую спецтехнику в погрузке угля в п. Черский, мкрн Зеленый Мыс и направим в производственный участок в село Походск. В прошлом году мы получили мусоровоз К0-440-5У на шасси Урал-NEXT для транспортировки твердых коммунальных отходов. Наш филиал — один из самых отдаленных и, несмотря на это, мы ощущаем регулярную поддержку со стороны центра. Благодарим руководство предприятия, что в нашем распоряжении появилась современная специализированная техника», — сказал он.