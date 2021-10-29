ЖКХ подвело итоги завоза топлива в навигацию

В период навигации этого года ГУП «ЖКХ РС (Я)» в полном объеме и своевременно обеспечило топливно-энергетическими ресурсами все производственные филиалы в 26 районах Якутии. Об успешном окончании перевозок топлива сообщил заместитель генерального директора по ТЭР и стратегическому развитию предприятия Лев Соров.

«С целью надежного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов в районы республики доставлен весь запланированный объем топливных ресурсов в количестве 440,5 тыс. тонн. Отгрузка и доставка ресурсов осуществлялась по графику, несмотря на неблагоприятные гидрологические условия в первый тур навигации. Благодарим поставщиков и перевозчиков за слаженную и оперативную работу по обеспечению топливом наших подразделений», — сказал он.

До мест назначения с учетом повторных перевозок водным транспортом доставлено 362,4 тыс. тонн угля, 54 тыс. тонн нефтяного и 24,1 тыс. тонн газоконденсатного топлива. В первый тур навигации в оперативном режиме по рекам Амга и Вилюй из п. Джебарики-Хая доставлен уголь для нужд Амгинского и филиалов вилюйской группы в количестве 62,5 тыс. тонн. Кроме того, углем местного разреза в течение навигационного периода снабжены Усть-Алданский, Жиганский и Томпонский филиалы.

В Верхоянский, Абыйский, Среднеколымский и Нижнеколымский филиалы завезен зырянский уголь в количестве 107,8 тыс. тонн. Из п. Сангар перевезено 89,3 тыс. тонн угля для нужд Нюрбинского, Жиганского, Томпонского, Олекминского и Амгинского филиалов. Из г. Олекминска до пунктов назначения в колымо-индигирских и заречных районах судами доставлен весь плановый объем нефтяного топлива в 46,7 тыс. тонн. Из п. Кысыл-Сыр для нужд Анабарского, Булунского и Кобяйского филиалов доставлено 12,3 тыс. тонн газоконденсатного топлива.

Отмечено, что стопроцентно выполнены повторные перевозки: для нужд филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)» завезено 96,3 тыс. тонн угля, 7,1 тыс. тонн нефтяного и 11,5 тыс. тонн газоконденсатного топлива.