ЖКХ подорожает. Сколько будем платить с 1 июля?

С 1 июля 2019 года ожидается рост цен по тарифам на газ, воду и электрическую энергию. Как стало известно ЯСИА, больше всего подорожает вода. В совокупности рост тарифов на коммунальные услуги в республике не превысит 2,4%.

Средний рост цен на газ для населения с 1 июля составит 0,8%, согласно индексу, доведенному Минэкономразвития России. В соответствии с приказом ФАС России «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на 2019 год» тарифы на электроэнергию для населения увеличатся на 3,1%.

Индексация оплаты за коммунальные услуги составит: отопление – 0,8%, горячее водоснабжение – 0,8%, холодное водоснабжение – 8,5%, водоотведение – 2,2%, электроотопление – 5,2%, твердое топливо – 3,1%.

Тарифы на холодное водоснабжение АО «Водоканал» предлагается повысить на 11,9%. Соответственно, при нынешней стоимости в среднем — 51,01 рубль повышение цены ожидается до 57,07 рублей за м3.

Госкомцен Якутии должен до 1 июля согласовать и установить предложенные индексации роста цен. Более подробная информация о повышении цен по тарифам будет известна 25 июня.

Напомним, осенью прошлого года правительство России утвердило двухэтапную индексацию тарифов на ЖКХ: на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля.