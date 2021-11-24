ЖК Прометей в Якутске вывозит все замороженные машины на спецстоянку
Переполох у якутских автовладельцев. Благополучно замороженные до весны авто вывозят в жилищном комплексе Прометей. Таково их видение ситуации в царстве Прометея в «ЖК Прометей Якутск» по улице Автодорожной.
Как видим, в ЖК Прометей Якутск железной рукой наводят порядок во дворах нового жилого комплекса. Звание элитного квартала постепенно переходит от 203 микрорайона на ул. Автодорожная. Учитесь!
prometey_official
Приводим квартал к идеалу. В зимнее время, в частности.
Сегодня переставили первую партию замороженных машин в специальное место, которое под видеонаблюдением и не мешает работе нашей спецтехники. О нём мы недавно писали. Пост ниже.
☀️ Радует, что автовладельцы стали контактировать с компанией и относиться с пониманием к нашему видению ситуации.
☀️ Тем не менее, на этом мы не намерены останавливаться и в связи с чем приняли следующее решение :
в ближайшие дни (дату сообщим вот-вот) мы закажем ЗА СВОЙ СЧЁТ профессиональный эвакуатор, который бережно обойдётся с каждой машиной и переставим ВСЕ замороженные автомобили имеющиеся в квартале на сегодня. Все.
☀️ Просим владельцев транспорта, у которых другие планы на свой автомобиль, заранее откликнуться и связаться с нами по телефону 📱 8-914-300-14-08
☀️ Заранее спасибо. Ваш «Прометей».
prometey_official
Весь сегодняшний день мы посвятили бесплатному перемещению замороженных автомобилей на специальную стоянку выделенную нашей компанией для таких машин.
☀️ Вчера был первый этап (см пост) . Второй планировали на днях, но сделали всё уже сегодня.
☀️ На данной стоянке машины не мешают работе спецтехники в её убирке квартала, создают простор для жизни и к тому же находятся под видеонаблюдением.
☀️ Сегодня нам помогали два специальных эвакуатора, которые самым бережным образом перемещают автомобили.
☀️ Компания потратила на эту операцию круглую сумму.
☀️ На момент выхода публикации остаётся 7 машин из 32.
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Фото: https://www.instagram.com/prometey_official/
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