ЖК Прометей в Якутске вывозит все замороженные машины на спецстоянку

Переполох у якутских автовладельцев. Благополучно замороженные до весны авто вывозят в жилищном комплексе Прометей. Таково их видение ситуации в царстве Прометея в «ЖК Прометей Якутск» по улице Автодорожной.

Как видим, в ЖК Прометей Якутск железной рукой наводят порядок во дворах нового жилого комплекса. Звание элитного квартала постепенно переходит от 203 микрорайона на ул. Автодорожная. Учитесь!

prometey_official

Приводим квартал к идеалу. В зимнее время, в частности.



Сегодня переставили первую партию замороженных машин в специальное место, которое под видеонаблюдением и не мешает работе нашей спецтехники. О нём мы недавно писали. Пост ниже.



☀️ Радует, что автовладельцы стали контактировать с компанией и относиться с пониманием к нашему видению ситуации.



☀️ Тем не менее, на этом мы не намерены останавливаться и в связи с чем приняли следующее решение :



в ближайшие дни (дату сообщим вот-вот) мы закажем ЗА СВОЙ СЧЁТ профессиональный эвакуатор, который бережно обойдётся с каждой машиной и переставим ВСЕ замороженные автомобили имеющиеся в квартале на сегодня. Все.



☀️ Просим владельцев транспорта, у которых другие планы на свой автомобиль, заранее откликнуться и связаться с нами по телефону 📱 8-914-300-14-08



☀️ Заранее спасибо. Ваш «Прометей».