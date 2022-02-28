Жизнеутверждающий прогноз! Планируем неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨
Пусть неделя принесет Вам денежные энергии 💰💰💰
Составим планы на неделю:
С 2️⃣8️⃣ февраля по 6️⃣ МАРТА:
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣8️⃣ февраля
☺️ДЕНЬ ОТКРЫТИЕ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊
*Турбулентность: Лошадь 🐎
ВТОРНИК, 1️⃣ МАРТА
🚫День ЗАКРЫТИЕ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.
*Турбулентность: Коза 🐐
НОВОЛУНИЕ 🌙
СРЕДА, 2️⃣ МАРТА
😇День УСТАНОВЛЕНИЕ — если ждёте большой и долговременный эффект от начала проекта, то лучше дня не придумать!
*Турбулентность: Обезьяна 🐒
Растущая Луна 🌙
ЧЕТВЕРГ, 3️⃣ МАРТА
⚡️День УСТРАНЕНИЕ — хорошо для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.
*Турбулентность: Петух 🐓
⚖️ ПЯТНИЦА, 4️⃣ МАРТА
ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!
*Турбулентность: Собака 🦮
Смена месяца и летящих звёзд ✨✨✨
СУББОТА, 5️⃣ МАРТА
День БАЛАНС — все приходит к равновесию!
*Турбулентность: Свинья 🐖
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6️⃣ МАРТА
День БАЛАНС — 2 все приходит к равновесию!
*Турбулентность: Крыса 🐁
Отличной Вам недели!!!😍👍🏻
✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
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