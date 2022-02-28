Жизнеутверждающий прогноз! Планируем неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя принесет Вам денежные энергии 💰💰💰

Составим планы на неделю:

С 2️⃣8️⃣ февраля по 6️⃣ МАРТА:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣8️⃣ февраля

☺️ДЕНЬ ОТКРЫТИЕ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊

*Турбулентность: Лошадь 🐎

ВТОРНИК, 1️⃣ МАРТА

🚫День ЗАКРЫТИЕ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.

*Турбулентность: Коза 🐐

НОВОЛУНИЕ 🌙

СРЕДА, 2️⃣ МАРТА

😇День УСТАНОВЛЕНИЕ — если ждёте большой и долговременный эффект от начала проекта, то лучше дня не придумать!

*Турбулентность: Обезьяна 🐒

Растущая Луна 🌙

ЧЕТВЕРГ, 3️⃣ МАРТА

⚡️День УСТРАНЕНИЕ — хорошо для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.

*Турбулентность: Петух 🐓

⚖️ ПЯТНИЦА, 4️⃣ МАРТА

ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!

*Турбулентность: Собака 🦮

Смена месяца и летящих звёзд ✨✨✨

СУББОТА, 5️⃣ МАРТА

День БАЛАНС — все приходит к равновесию!

*Турбулентность: Свинья 🐖

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6️⃣ МАРТА

День БАЛАНС — 2 все приходит к равновесию!

*Турбулентность: Крыса 🐁

Отличной Вам недели!!!😍👍🏻

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️