Жизненно важный для школьников билет

Как выбрать дело, которое будет по душе? Таким вопросом задаются все подростки. Нам открыто множество путей и возможностей, нужно лишь выбрать то, что действительно нравится. Разобраться и понять свои интересы, желания помогает проект «Билет в будущее», который реализуется с 2018 года. За это время многие школьники нашей республики приняли участие в проекте и главное смогли попробовать разные профессии на практике. Одну из таких историй успешного выбора мы хотим представить.

В этом году по направлению подготовки «Повар, кондитер» Усть-Алданского техникума поступили две сестренки Петровы: Айыына и Сахаайа. Окончив Тюнгюлюнскую среднюю общеобразовательную школу они поступили в техникум. И это был осознанный выбор профессии, который произошел благодаря проекту «Билет в будущее». Так случилось, что в 2019 году они стали участниками проекта и в рамках прохождения профессиональных проб посетили Усть-Алданский техникум, прошли очные пробы по компетенциям «Кондитерское дело», «Хлебопечение» и «Поварское дело».

Мы попросили Сахаайу поделиться впечатлениями об Усть-Алданском техникуме и пробах: «Мы с моей сестрой Айыыной с детства всегда вместе. Но точно не знали, какую профессию выбрать и куда поступить. Однажды мы с нашей учительницей приехали в Усть-Алданский техникум, где проводились профессиональные пробы по компетенциям «Кондитерское дело». Нам сразу понравились условия обучения в техникуме и преподаватели. Навыки, которые мы приобрели на пробах пригодились нам и в дальнейшем. Очень интересно было попробовать себя в новом деле. И мы решили поступить и освоить эту профессию. Сейчас мы рады, что выбрали именно эту профессию».

Если вы также хотите найти свое любимое дело, то смело регистрируйтесь на платформу проекта http://bilet.worldskills.ru/.

Проект «Билет в будущее» — это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов. Проект дает возможность бесплатно пройти профдиагностику, принять участие в практических мероприятиях, т.е. на практике попробовать что-то сделать и получить рекомендации по выбору кружков, секций, и дальнейшего обучения в вузе или колледже.

Зарегистрироваться и создать личный кабинет на платформе смогут сами школьники и их родители. Проект состоит из трех этапов: 1 этап- онлайн диагностика; 2 этап — практические профориентационные мероприятия (очно, онлайн); 3 этап — все участники получат индивидуальную рекомендацию по построению образовательной траектории

Уже сегодня школьникам можно начать строить свою индивидуальную образовательную траекторию.