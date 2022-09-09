Жизнь с вирусами — мультимедийная выставка

В Якутске открылась мультимедийная выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами»

9 сентября в Историческом парке «Россия – моя история» состоялось торжественное открытие мультимедийной выставки Политехнического музея «Жизнь с вирусами», разработанной при участии российских учёных. Проект организован совместно с Национальной иммунобиологической компанией («Нацимбио») Госкорпорации Ростех.

На выставке «Жизнь с вирусами» представлен мультимедийный контент, в том числе предметы из коллекции Политехнического музея в оцифрованном виде. В основу экспозиции легла одноименная выставка музея, в 2021 году проходившая на ВДНХ в Москве. Популярность проекта привела к тому, что после актуализации его решили продемонстрировать и в других регионах России.

Первыми посетителями выставки в Якутске стали студенты Медицинского института СВФУ, Якутского медицинского колледжа, члены Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», а также студенты, ординаторы и сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия).

«Открытие этой выставки позволит каждому — детям и молодежи, школьникам и студентам, взрослым и пожилым людям — получить достоверную информацию о тех угрозах, которые есть в мире сегодня. А самое главное — о вакцинации», — отметила в приветственной речи руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) Маргарита Игнатьева.

На выставке «Жизнь с вирусами» можно узнать об особенностях сосуществования человечества с разными, в том числе очень опасными патогенами. Значительная часть экспозиции посвящена пандемии COVID-19 и тому, как мы научились ей противостоять.

Выставка призвана создать у посетителей достоверное представление о вирусах, вакцинах, исторических и современных эпидемиях. В подготовке и проверке представленного контента участвовали ведущие российские специалисты в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии. Но благодаря простой и понятной подаче информации экспозиция будет интересна широкому кругу посетителей, в том числе тем, кто никогда раньше не интересовался научным аспектом заболеваний.

«Пандемия COVID-19 стала серьёзным вызовом для человечества. В обществе возник массовый запрос на достоверную информацию о природе вирусов и способах борьбы с ними. То, что ещё два года назад интересовало лишь узких специалистов, стало темой для обсуждений в каждой семье, в каждом коллективе. Выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами» стала ответом на этот запрос. Благодаря ей ответы на непростые вопросы о пандемии смогут получить жители разных уголков нашей страны, что особенно важно с учётом начавшегося в России Десятилетия науки и технологий», — отметила генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева.

Проект проходит при поддержке одного из самых масштабных и современных экспозиционных комплексов нашей страны — парка «Россия — моя история». Благодаря обширной географии исторических парков до конца февраля 2023 года выставку смогут посетить жители 23 городов России: Казани, Челябинска, Волгограда, Махачкалы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Сургута, Уфы, Якутска, Краснодара, Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Омска, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Пятигорска, Тюмени, Южно-Сахалинска, Саратова и Твери.

В Якутске выставка будет работать с 9 сентября по 2 октября 2022 года. Посетить её можно в парке «Россия — моя история» по адресу ул. Ксенофонта Уткина, д. 5. Часы работы: с 10:00 до 19:00. Вход на выставку бесплатный. Рекомендованный возраст посетителей: 12+.

Проект проводится Политехническим музеем совместно с Национальной иммунобиологической компанией («Нацимбио») Госкорпорации Ростех при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства здравоохранения РФ.